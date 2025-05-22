Каким был выпускной во времена СССР: какие традиции сохранились

В Советском Союзе выпускной вечер был не только школьным событием, но и элементом государственной образовательной и идеологической политики. Мероприятие также служило инструментом формирования коллективной дисциплины и лояльности к системе.

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Формат выпускного был унифицированным: предусматривалась торжественная часть с вручением аттестатов и наград, культурная программа, контролируемый характер досуга. Все происходило под присмотром педагогов и родительских комитетов. OBOZ.UA рассказывает, какими были выпускные вечера у советских школьников.

Торжественная часть

Празднование традиционно начиналось в актовом зале, украшенном цветами, плакатами и советской символикой. Ученикам вручали аттестаты под сопровождение государственного гимна, а директор школы и классные руководители обращались к выпускникам с официальными речами. Особого внимания заслуживали медалисты – школьники, которые получали золотые или серебряные награды за высокие успехи в учебе. Такая награда была престижной и давала преимущества при поступлении в вузы.

Вальс прощания

В программу выпускного вечера обычно входил так называемый "последний вальс" – танец, который исполняли выпускники в паре с одноклассниками или, реже, с учителями. Этот элемент носил скорее символический характер и считался частью устоявшегося сценария празднования завершения обучения. Вальс исполнялся в школьном актовом зале или во время неофициальной части мероприятия.

Праздник без алкоголя

Хотя праздничное настроение царило весь вечер, официальная часть и празднование в рамках школы всегда проходили без алкоголя. Особенно строго это контролировалось после середины 1980-х, когда в стране была объявлена антиалкогольная кампания. За порядком следили учителя и родительские комитеты, а нарушения строго осуждались.

Выпускная одежда

Внешний вид выпускников также имел свою стилистику. В 1970-1980-х годах, утвердилась традиция приходить на праздник в школьной форме с белым кружевным фартуком – своеобразная ностальгия и уважение к школьным годам. Парни же надевали пиджак или костюм, что нередко становился первым "взрослым" нарядом в их жизни.

Рассвет

После праздничной части ученики обычно отправлялись на встречу рассвета. Выпускники провожали ночь и встречали первое солнце уже в новом статусе – взрослых людей. Чаще всего это происходило на городских набережных, в парках или просто на окраине, в кругу друзей и школьных знакомых. Во многих регионах эта традиция сохраняется по сей день.

Фотографии и альбомы

Не менее важным атрибутом был выпускной альбом. На страницах размещались индивидуальные портреты учеников и учителей, групповые фото и кадры школьной жизни. В 1950-1960-х годах это были черно-белые снимки, а с 1970-х – все чаще цветные.

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