Кто не подлежит мобилизации в Украине по возрасту: подробное объяснение

Мобилизационный возраст в Украине не изменился, поэтому повестку могут получить лица в возрасте от 25 до 60 лет. Граждане до 25 лет, если у них нет статуса военнообязанного, то есть они не проходили базовую общевойсковую подготовку или срочную службу, мобилизации не подлежат.

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Женщины же могут быть мобилизованы на добровольной основе или по отдельным профессиональным категориям. До какого возраста в Украине могут мобилизовать человека, рассказывает OBOZ.UA.

Что известно

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Возраст является одним из самых простых и четких критериев мобилизации. В Украине мобилизационный возраст – от 25 до 60 лет. До 25 лет граждане находятся в статусе призывников, и призыв возможен только с их согласия или в отдельных предусмотренных законом случаях, в частности когда человек проходил базовую общевоенную подготовку или срочную службу. В остальных случаях мужчины, не достигшие 25 лет, не подлежат мобилизации. После 25 лет статус меняется, и человека могут мобилизовать, если нет оснований для отсрочки.

Верхний предел мобилизации – 60 лет, это касается большинства военнообязанных рядового, сержантского и старшинского состава.

Достижение предельного возраста пребывания в запасе означает, что гражданина автоматически снимут с воинского учета. Для высшего офицерского состава предельный возраст может быть выше, но в условиях военного положения правила более гибкие для контрактников.

Женщины же, как правило, не подлежат призыву на общих основаниях, однако они могут быть мобилизованы добровольно или по отдельным профессиональным категориям.

Кто может получить отсрочку от призыва

Отметим, что основным нормативным документом, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, является Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка от призыва во время мобилизации предоставляется любому военнообязанному, подтвердившему основание для отсрочки. Оформить её можно онлайн через "Резерв+" или путем подачи документов в центр предоставления административных услуг.

Основные категориилиц ,имеющих право на отсрочку во время мобилизации:

лица с инвалидностью;

лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

(своими или одного из супругов); лица, на иждивении которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

работники, закрепленные за государственными органами, предприятиями , учреждениями, организациями;

, учреждениями, организациями; лица, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;

лица, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

лица, на иждивении которых находятся 3 и более детей до 18 лет;

лица, имеющие супругу (супруга) или родителей (своих или одного из супругов) с I или II группой инвалидности;

опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;

работники военного управления;

студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);

(высший уровень образования); научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т. п.).

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