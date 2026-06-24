Какой штраф грозит за неявку в ТЦК по повестке: подробное объяснение

Во время военного положения военнообязанный может получить повестку от территориального центра комплектования и социальной поддержки. Её могут вручить тремя способами – лично представителями группы оповещения, в помещении ТЦК или заказным почтовым отправлением.

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Если не явиться по повестке без уважительной причины, это грозит штрафом от 17 до 25,5 тысяч гривен. Об этом сообщили в Харьковском ТЦК и СП.

Что известно

В территориальном центре комплектования пояснили, что каждая повестка имеет отметку в реестре Оберег о том, что она была отправлена или вручена. Независимо от того, каким способом человек получил повестку, необходимо явиться в указанное место и в указанный срок.

Если человек проигнорировал повестку и нарушил правила городского учета, то ему грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен. Также его могут объявить в розыск.

"В случаях нарушения правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации нарушителей ожидает постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа от 17 до 25,5 тысяч гривен. Кроме того, человека, не явившегося по повестке, могут объявить в розыск.

Если же человек систематически игнорировал повестки, это станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.

Если же проигнорировать боевую повестку, это будет считаться уклонением от призыва во время мобилизации. За это предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность, и грозит лишением свободы от 3 до 5 лет.

Если человек не может явиться в ТЦК

Если военнообязанный получил повестку, но не может явиться по уважительной причине, об этом необходимо обязательно уведомить ТЦК не позднее чем через три дня с даты явки, указанной в повестке. Причины отсутствия необходимо подтвердить документально.

"Если гражданин поставил подпись на повестке, но не может явиться в ТЦК в установленный срок, он обязан в кратчайшие сроки, но не позднее чем через три суток с даты и времени явки в ТЦК и СП, указанных в повестке, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения в указанные в повестке ТЦК и СП или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий семи календарных дней", – говорится в материале.

Уважительными причинами, по которым человек не может прибыть в ТЦК, являются:

стихийное бедствие;

болезнь;

военные действия и их последствия;

другие обстоятельства, лишившие возможности прибыть в указанный пункт и в установленный срок;

смерть близкого родственника (родителей, супруги (супруга), ребенка, родного брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника супруги (супруга).

В ТЦК также пояснили, что если лицо не получало повестку, необходимы доказательства того, что повестка действительно не пришла. Например, справка из почтового отделения об отсутствии повестки или уведомление о невозможности ее доставки. В таком случае можно обратиться в ТЦК, и нарушение будет снято.

Если же повестку вручили надлежащим образом, лицо считается предупрежденным о последствиях неявки.

"Если человеку вручили повестку надлежащим образом – лично или по почте – он может считаться надлежащим образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренных статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 337 Уголовного кодекса Украины", — говорится в материале.

Также в ТЦК сообщили, что повестка может формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или оформляться на бланке, который заполняется представителем территориального центра комплектования и социальной поддержки. Эти повестки, сформированные обоими способами, имеют одинаковую юридическую силу.

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