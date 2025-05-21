Кто имеет право вручать повестку и можно ли от нее отказаться: детальное объяснение

В Украине до 6 августа 2025 года продлена всеобщая мобилизация и военное положение. В течение этого периода военнообязанные могут получать боевые повестки.

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Это касается мужчин, которые прошли военно-врачебную комиссию и были признаны годными к службе. OBOZ.UA объясняет, кто имеет право вручать повестку и можно ли от нее отказаться.

С целью недопущения нарушения прав граждан Украины, включая мобилизационные меры, руководством государства были внесены изменения в некоторые Законы, подзаконные акты, а правительством принято Постановление №560 от 16 мая 2024 г. "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период".

Кто может вручать повестки:

– представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

– представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);

– представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

– представители предприятий, учреждений, организаций на их территории и в местах выполнения работниками своих обязанностей.

– представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ, которые вручают повестки только тем, кто находится у них на воинском учете, могут вручать повестки на всей территории Украины.

Вручать повестки могут как лично, так и средствами почтовой связи. В первом случае повестка будет считаться врученной, если:

– резервист или военнообязанный поставит личную подпись о получении повестки;

– при наличии видеозаписи вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в частности видео доказательства акта отказа от получения повестки;

– при наличии видеозаписи отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Что произойдет, если не взять повестку или не явиться в военкомат в назначенное время

Такой вариант развития событий возможен и в отдельных случаях вполне законен, однако необходимо понимать все риски. Важно, что отказаться от получения повестки без объективных причин нельзя.

Для законного отказа от получения повестки призывник должен иметь конкретные и уважительные причины, среди которых:

– лицо не является военнообязанным;

– в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

– повестку вручает неуполномоченное для этого лицо;

– отсутствует печать/подпись комиссара ТЦК и СП.

Важные нюансы при отказе от получения повестки:

Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" отмечают, что если во время вручения повестки вы заметили объективные ошибки, вы имеете право отказаться от ее подписания. В таком случае полицейский из группы оповещения может осуществить административное задержание.

Как свидетельствует информационное пространство, в случае отказа лица от получения повестки в военное время, и при отсутствии полицейских, наблюдаются негативные тенденции применения представителями ТЦК и СП не совсем законных и репрессивных мер.

После фиксации отказа от получения повестки и составления акта, дело передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП, которые в результате могут взыскать штраф за нарушение правил воинского учета.

Этот штраф можно обжаловать в суде. Там ТЦК и СП будут доказывать, что вы нарушили именно правила учета, а не просто отказались от повестки.

"Помните, что наше законодательство четко определяет: повестку должно вручать уполномоченное лицо ТЦК и СП. Поэтому представители ТРО или полиции не уполномочены вручать повестки", – отметили юристы.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025-м году в Украине выросло количество штрафов от ТЦК. Чаще всего штрафуют на 17 тыс. грн. При этом уплата штрафа или его отмена не освобождают от обязанности обновлять свои данные.

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