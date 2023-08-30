Жители Крыма этой зимой столкнутся с серьезными проблемами. С большой долей вероятности украинская армия до начала распутицы перережет сухопутный коридор в Крым и выведет из строя Керченский мост.

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Что будет дальше?

Дадим слово российскому полковнику в отставке Михаилу Ходаренку:

"Удары по военным и инфраструктурным объектам на территории Крыма Вооруженными силами Украины могут наноситься:

— крылатыми ракетами воздушного базирования (SCALP, Storm Shadow, в перспективе Taurus и JASSM),

— оперативно-тактическими ракетными комплексами (типа "Гром" и их модификациями, в перспективе ATACMS),

— ударными беспилотными летательными аппаратами, безэкипажными катерами, реактивными системами залпового огня (HIMARS, с возможным приближением к полуострову линии фронта).

По кораблям Черноморского флота в перспективе возможно нанесение ударов противокорабельными ракетами воздушного базирования (с получением Воздушными силами Украины многофункциональных истребителей F-16). Кроме того, нельзя исключать рейды сил специального назначения ВСУ на территории полуострова".

В Крыму сейчас проживает около двух миллионов человек. Добавьте к этому крупную военную группировку оккупационных сил. Все это надо чем-то снабжать. Учитывая, как криворуко это делает Россия, в первую очередь снабжать будут военных, а с гражданскими — по остаточному принципу. Значит будут перебои со всем.

Значит у крымчан будет тяжелая зима. Тем, кто сотрудничал с оккупационной администрацией и тем, кто радовался байкам про вежливых людей и слоганам "Что дальше? Да хоть камни с неба! Мы на Родине", лучше продать как можно быстрее недвижимость и уехать из Крыма, пока это еще можно сделать. Полуостров удержать невозможно и Крым вернется в состав Украины.