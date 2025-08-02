Кредиты для военных: почему защитники сталкиваются с отказами в займах и что с этим будет делать государство

В Верховной Раде признали проблему с кредитованием военнослужащих: банки неохотно дают кредиты защитникам Украины. Потому что по Закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" во время действия военного положения с военных запрещено взимать проценты, штрафы и пеню. А это для банков – чистые убытки.

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Каким образом государство собирается решать эту проблему и когда оно это может сделать – рассказывает OBOZ.UA.

Решение о предоставлении кредита принимается индивидуально

Сразу возникает вопрос: может, дело не только в том, что для военнослужащих в области кредитов существуют определенные льготы? А еще в том, что эта категория заемщиков в условиях полномасштабной войны – определенная группа риска? Мало ли что может случиться…

Но это не так.

"В данном отношении банк ничем не рискует. Кредиты и другие обязательства погибшего переходят наследнику, если он принимает на себя наследство. Так что кредит, скорее всего (исключение – если наследников нет вообще) будет выплачен", – объясняет OBOZ.UA юрист, бывшая директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Костышин.

Так что все дело исключительно в законодательных льготах, из-за которых банки перестают получать проценты по кредиту. Ну и конечно – штрафы и пеня, если нарушается корректный процесс погашения кредита.

"Те программы кредитования, которые были открыты до начала полномасштабной войны, продолжают работать. Если человека мобилизовали, то он подавал необходимые документы, и, согласно закону, ему прекращали начислять проценты. Кредитование военных в настоящее время тоже осуществляется, насколько меньше – так сразу не скажу. Кредитование вообще уменьшилось, по разным программам (это во всех банках). Но тут важно отметить, что в каждом случае решение о предоставлении кредита, что военным, что гражданским, принимается индивидуально – с учетом кредитной истории, дохода и так далее", – рассказывает OBOZ.UA руководитель пресс-службы "ПриватБанка" Олег Серга.

Но существуют категории военнослужащих, которым предоставление кредита точно не светит.

"Никаких документов и распоряжений – мол, военным кредиты не выдавать, к нам не поступает. Но за последний год есть тенденция: точно отказывают в кредитовании тем, кто был мобилизован в результате "бусификации", отметился в СЗЧ, если есть еще какие-то залеты и нарушения", – говорит OBOZ.UA Сергей, директор одного из отделений "Ощадбанка".

С решением о компенсации нужно поторопиться

Информацию о том, что банки не то чтобы массово, но все-таки отказываются от кредитования военнослужащих из-за законодательных преференций, признал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, льготы фактически блокируют доступ военных к новым кредитам, потому что государство не компенсирует банкам связанные с этим риски и потери прибыли.

И это при том, что для бизнеса, например, в условиях военного положения, продолжают выдавать кредиты в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". С начала полномасштабной войны, по состоянию на начало июля 2025 года, было выдано 43 503 таких кредита на общую сумму 147,3 млрд грн.

Кстати, на сегодняшний день единственная программа кредитования, в которой массово принимают участие военнослужащие, – это программа льготного кредитования жилья "єОселя" (3% годовых для военных, при коммерческих ставках до 20%). Но и то потому, что государство возмещает банкам "утраченные" проценты.

"При этом банки не рискуют вообще ничем – если военный погибнет, то банк эту квартиру просто продаст. Как минимум – на вторичном рынке", – говорит OBOZ.UA старший лейтенант ВСУ Константин Водолажский.

Одним словом, необходимо принятие программы для военнослужащих, по которой бы государство компенсировало банкам недополученную прибыль от отмены процентов, штрафов и пени.

"Об этом сейчас активно говорят, и это не только большой плюс для военных, но и для банков. Появление такой госпрограммы будет работать на увеличение кредитования, что хорошо для экономики в целом", – говорит Олег Серга.

Но, к сожалению, говорят об этом уже без малого два месяца, а воз, как говорится, и ныне там. Как говорит OBOZ.UA собеседник из Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, соответствующий закон надо принимать как можно быстрее. До принятия государственного бюджета на 2026 год.

Потому что принимай потом закон или не принимай – денег от этого в следующем году на компенсации процентов для кредитов военным больше не станет.