Командир управления КОРД Киева Швалюк: миссия – всегда быть со своим личным составом

Он не привык смотреть в объектив видеокамеры, ведь его работа – это мгновенность, точность и максимальный результат. Это человек, чьи решения меняют ход опасных операций. Его профессионализм закален в боях во время выполнения сверхсложных задач на линии фронта.

Видео дня

Эта история о командире управления столичного спецподразделения КОРД Вадиме Швалюке. Вадим родом из Хмельницкой области, после школы поступил учиться в Хмельницкий кооперативный колледж, а после – год срочной службы в ВСУ. Впоследствии он решил, что хочет работать в ОВД, поэтому его путь к начальнику столичного КОРДа начался с Государственной службы охраны, затем служба в спецподразделении "Сокол". А уже в 2016 году прошел отбор в спецподразделение КОРД.

"Быть командиром – это не просто должность или звание. Это большая ответственность и непростое испытание. Особенно сегодня, когда от моих решений зависит очень много – успех выполнения задачи, безопасность бойцов и их жизни".

Для Вадима Швалюка это не пустые слова, ведь он ежедневно подтверждает их собственным примером, поступками и действиями. Говорит, командир должен быть справедливым, требовательным, с холодной головой и не бояться брать на себя ответственность.

"Миссия командира – всегда быть со своим личным составом. Ты должен показывать все собственным примером, выходить на задание вместе с ребятами. Они должны видеть, что командир не просто "вешает" на них задачу, а проживает ее вместе с ними. Моя главная задача – продумать каждый шаг так, чтобы выполнить задачу максимально безопасно для личного состава", – говорит спецназовец.

Вадим Швалюк уже десять лет служит в спецподразделении КОРД. Говорит, когда работаешь в таком боевом подразделении, важно постоянно совершенствоваться, развиваться, работать над собой и приобретать опыт. Здесь главное – командная работа.

"В таких подразделениях, особенно в КОРДе, нет какой-то "главной" черты, которой должен обладать боец. Однако фундамент - это умение работать в команде. Это критически важно, ведь от твоих действий и навыков зависит жизнь собратьев, с которыми ты выполняешь боевые задачи", – рассказывает кордовец.

Война не дает права стоять на месте. Говорит, для него быть готовым к войне означает быть готовым к выполнению боевых задач.

"Это состояние постоянного развития, где бы ты ни был: на линии соприкосновения, в пункте дислокации подразделения или при задержании преступников. Когда поступает задание, ты не просто идешь в бой, ты оцениваешь, планируешь и только потом выполняешь".

Командир вспоминает первый день полномасштабной войны. Для его подразделения 24 февраля 2022 года все началось с бесконечных выездов по Киеву – наводчики, корректировщики, различные задержания. А дальше было настоящее боевое крещение под Мощуном. Затем Ирпень, а затем месяц работы малыми группами совместно с ГУР на Черниговщине.

"На первых этапах мы участвовали в зачистках. Во время Харьковской наступательной операции в сентябре работали бок о бок с 80-й и 92-й бригадами. Наша группа снайперов выходила на позиции вместе с Харьковским КОРДом. Мы полицейское подразделение, тогда у нас не было тяжелого вооружения, поэтому так же учились, чтобы участвовать в боевых действиях", – рассказывает спецназовец.

Подразделение развивалось вместе с этой войной, говорит Вадим Швалюк. Сначала бойцы овладели снайпингом – точную стрельбу на дальнем расстоянии, а затем начали работать с тяжелым вооружением – минометами.

Он вспоминает, как успешно работала минометная группа на Бахмутском направлении вместе с 77-й аэромобильной бригадой ВСУ. Тогда противник пытался прорваться на окраине Бахмута в сторону Гришино.

"Моя группа состояла из 16 человек – это была снайперская группа, аэроразведка и минометный расчет. Мы выпустили 33 мины с малыми разрывами в сторону врага, который накопился в лесополосе. Попаданий было много. Тогда это был успех", – вспоминает спецназовец.

Впоследствии бойцы активно начали изучать разведывательные и ударные дроны. Сегодня это одна из самых эффективных видов оружия и неотъемлемая часть работы подразделения, говорит командир.

Вадим признается: за время полномасштабной войны ему самому пришлось освоить новые виды вооружения – снайперские комплексы, минометы и крупнокалиберные пулеметы. Хотя основное его оружие – штурмовая винтовка, которая всегда с ним во время выполнения боевых задач.

"В таком спецподразделении, как КОРД, люди должны расти. Тактические и огневые навыки постоянно меняются, их нужно развивать и тренировать. Так же важно изучать различные дисциплины, двигаться вперед и становиться лучше", – подчеркивает он.

Каждый спецназовец – это боевая единица и неотъемлемая часть подразделения, говорит командир. Во время ротаций на фронт его главная задача - вернуть каждого бойца домой живым.

"Моя задача как руководителя – сделать все, чтобы они вернулись живыми. У каждого есть семья, дети, и каждый должен воспитывать своих детей", – говорит он.

Спецназовец рассказал одну из историй, которая особенно ему запомнилась в Бахмуте Донецкой области. Одна из бригад проводила штурмовые действия за городом. Тогда подразделение понесло потери и было много раненых.

"Переправа возле железнодорожной дороги была разрушена. На ней стояло много подбитой техники. Раненых ребят подвозили на машинах, оставляли у реки, потому что переправа была непроездной. Тогда мы с моим коллегой начали переносить раненых через болото к девятиэтажке, откуда их уже мог забрать эвакуационный транспорт. Двух раненых мы перенесли на руках, а еще одного тяжелого на носилках. Было сложно, но мы их спасли", – рассказывает Вадим Швалюк.

Основные направления ротаций подразделений КОРД – Покровск и Константиновка. Командир говорит, что если говорить об управлении КОРД по всей Украине, примерно 50% личного состава постоянно находятся в зоне боевых действий, а остальные 50% – в местах дислокации, где выполняют свои задачи.

Подразделения КОРД работают в составе сводных отрядов Нацполиции. Например, на Покровском направлении они работают в сводном отряде Донецкой области и вместе выполняют боевые задачи. По его словам, сегодня украинская полиция выполняет задачи, которые не выполняет ни одна полиция в мире. Полицейские воюют на фронте вместе с военными.

"Полиция воюет и выполняет очень важные задачи. У нас есть штурмовая бригада "Ярость", сводное подразделение КОРД (стрелковое), бригада Департамента патрульной полиции "Хищник", подразделение (стрелковое) Департамента превентивной деятельности – люди фактически воюют как пехота. То есть большое количество полицейских непосредственно находится на линии боевого столкновения", – отмечает командир.

Вместе с тем он отмечает не менее важную работу, которую выполняют полицейские и в прифронтовых регионах.

"Мы не должны забывать о полицейских, которые несут службу на блокпостах, работают в следственно-оперативных группах Донецкой, Харьковской, Сумской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. Они выезжают на каждый вызов, когда прилетает "шахед", ракета или FPV-дрон. Все это фиксируется, ведь это преступления против украинского народа и нашего государства", – подчеркнул он.

Командир говорит: в боевых подразделениях главное – доверие. Но есть вещи, которые не прощаются.

"Нельзя простить измену во время выполнения боевой задачи или отступление от своих моральных принципов. Не проконтролировать страх и просто отойти или убежать с выполнения боевой задачи – это не прощается, тем более в таких подразделениях, как КОРД", – отмечает спецназовец.

Физическая нагрузка есть всегда, но моральная устойчивость – это то, что держит подразделение. На задании важна командная работа и сплоченность. Если кто-то слабеет морально, более сильный должен подставить плечо.

"Поддержка и здоровое общение между бойцами должны быть всегда – от полигона и до точечных операций. Люди должны четко понимать, для чего и ради какой цели они рискуют жизнью", – отмечает кордовец.

Служба забирает почти все свободное время, говорит Вадим Швалюк. Больше всего помогает восстановиться семья – жена и сын. В его семье служба – это семейная традиция. Больше всего он гордится своей мамой, которая уже восемь лет носит военную форму.

"Женщина в форме – это пример для общества. Сейчас очень много женщин участвуют в боевых действиях и вместе с мужчинами выполняют сложные боевые задачи", – говорит руководитель КОРДа.

Недавно Вадим Швалюк вместе с коллегами вернулся с очередной ротации. На этот раз работали на Покровском направлении. Сначала выполняли контрдиверсионные мероприятия в самом городе, а затем применяли беспилотные системы – FPV-дроны различных типов, ударные крылья типа "Дартс", а также разведывательные беспилотники различных модификаций.

Говорит, пытаются внедрять новейшие технологии и совершенствовать их в работе.

А еще командир говорит, что больше всего болит, когда приходится терять собратьев – сильных и мужественных бойцов, с которыми выполнил не одно сложное задание.

"Всегда трудно терять людей – друзей, собратьев из подразделения или из разных регионов. Многих знал лично. Мы всегда вспоминаем их. Но в то же время понимаешь, что нужно идти дальше и за каждого из них надо отомстить. Именно это и дает силы не останавливаться", – говорит командир.