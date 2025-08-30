'Колесо истории смазывает кровь Героев': Юрий Луценко эмоционально рассказал о своем знакомстве с Парубием

Юрий Луценко вспомнил первую встречу с Андреем Парубием, которая состоялась во время Оранжевой революции в 2004 году. Он вспомнил момент, когда молодой активист неожиданно проявил инициативу и занял Украинский дом в Киеве, несмотря на другой приказ.

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook. Он подробно описал эпизод зимних событий на Майдане и объяснил, почему этот случай стал для него символическим знакомством с будущим политиком.

Воспоминания Луценко

В своей заметке он привел историю времен Оранжевой революции, когда впервые встретил молодого Парубия во время захвата Украинского дома.

По словам Луценко, в морозный день Майдана 2004 штаб Виктора Януковича планировал сделать из Украинского дома базу для силовиков. Оппозиция понимала, что это может привести к столкновениям и даже стать поводом для введения чрезвычайного положения. Поэтому активисты решили держать оборону возле здания. Однако Парубий с побратимами пошли дальше – они подняли флаги над Украинским домом и без боя взяли контроль над ним.

Луценко признал, что сначала был удивлен самовольным решением: "Я же говорил занять подходы, а не Дом!".

"А мы крикнули Слава Украине и они сами открыли двери. А Дом да еще и с таким названием имеет стратегическое значение.", – передал он слова молодого Парубия.

Тогда Луценко впервые увидел будущего председателя Верховной Рады и одного из лидеров Революции Достоинства. Он увидел в нем человека, готового рисковать и брать ответственность.

Путь борца

В воспоминаниях экс-генпрокурора говорится и о событиях 2014 года, когда Парубий возглавлял СНБО и координировал добровольческие батальоны. Луценко отметил, что даже несмотря на высокую должность, наибольшее счастье его друг чувствовал на фронте среди бойцов. Он также напомнил о вкладе Парубия в получение Томоса и принятие закона о языке, назвав эти события его личной миссией.

Луценко признал, что убийство коллеги стало для него шоком: "Сегодня друга Андрея убили. По чекистски подло - в спину. А колесо украинской истории и дальше смазывает кровь наших Героев. Парубий - один из них".

Политик добавил, что для него Парубий навсегда останется примером служения Украине, а его смерть – очередным напоминанием о цене свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Андрея Парубия тщательно готовилось, правоохранители регулярно докладывают главе государства о расследовании.

Смерть Парубия шокировала общество и политическую элиту Украины. Ранее OBOZ.UA рассказывал, как он боролся за Украину, спасал язык и предупреждал мир об агрессии Путина.