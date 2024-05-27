Когда СССР стал 'империей зла': происхождение крылатой фразы

Наверное, каждый хоть раз в жизни слышал словосочетание "империя зла". Оно обычно применяется для описания Советского Союза.

Однако не все знают, почему возникла эта крылатая фраза и кто ее автор. Чтобы узнать ответы на эти вопросы, читайте дальше материал OBOZ.UA.

"Империя зла" – это синоним авторитарного, репрессивного режима, стремившегося к мировому господству.

Этот термин появился в американской литературе еще в начале 1970-х. Первое упоминание словосочетания содержится в книге "История магии" французского автора Элифаса Леви, переведенной на английский язык.

Но широкую популярность и ассоциацию с Советским союзом выражение получило в 1983 году. Тогда президент США Рональд Рейган выступил с речью об отношениях двух стран на фоне гонки ядерных вооружений, в которой и использовал словосочетание "империя зла", которое впоследствии стало политической крылатой фразой.

"Позвольте нам помолиться за спасение всех тех, кто живет в той тоталитарной тьме… Но пока они проповедуют всемогущество государства и его превосходство над личностью, пока они верят в свое будущее господство над всеми народами земли, они – центр зла в современном мире", – сказал Рейган.

"В ваших обсуждениях об ограничении ядерных вооружений остерегайтесь искушения гордыни, игнорирования фактов истории и агрессивных импульсов империи зла. Искушения называть гонку вооружений гигантским недоразумением и таким образом избегать борьбы между Правдой и Ложью, Добром и Злом", – подытожил он.

Этой речью президент США не только публично предоставил СССР статус всемирного зла, но и объявил своей главной задачей борьбу с ним.

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