Когда сажать перец: советы новичкам: советы новичкам

Перец очень чувствителен к холоду, поэтому спешка может навредить даже крепкой рассаде. Перец относится к теплолюбивым культурам – для него опасны длительные холодные ночи. Еще одно важное условие – закаленная рассада.

Перед высадкой ее желательно постепенно приучать к улице: выносить на несколько часов, защищать от прямого солнца и сильного ветра, а затем увеличивать время пребывания на улице. OBOZ.UA рассказывает, когда стоит сажать перец.

На что обратить внимание перед высадкой

Перед посадкой нужно проверить саму рассаду. Она должна быть крепкой, с хорошо развитыми листьями, без признаков болезней, пожелтения или вытягивания. Слабые растения лучше не высаживать сразу в открытый грунт, потому что они тяжелее переносят стресс.

Грядку для перца желательно подготовить заранее. Почва должна быть рыхлой, питательной и хорошо прогретой. Перец не любит застоя воды, поэтому важно, чтобы участок не был слишком сырым.

После высадки растения нужно хорошо полить теплой водой. В первые дни их лучше защитить от резкого солнца, ветра и ночного похолодания.

Лунный календарь на июнь 2026 года

Некоторые огородники дополнительно ориентируются на лунный календарь. В июне 2026 года фазы Луны распределяются так:

1–14 июня – убывающая Луна;

15 июня – новолуние;

16–29 июня – растущая Луна;

30 июня – полнолуние.

Самым благоприятным периодом для высадки перца по лунному календарю считают фазу растущей Луны – после 16 июня. В то же время лунный календарь следует воспринимать как дополнительный ориентир, а не как главное правило.

Для перца важнейшими остаются тепло, качественная рассада и правильно подготовленная почва. Если по лунному календарю день благоприятный, но на улице холодно, лучше отложить посадку.

Так же не стоит ждать идеальной даты, если погода уже стабильная, почва прогрета, а рассада готова. В таких условиях перец быстрее приживется и начнет активно расти.

