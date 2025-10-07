Когда сажать озимый лук: лунный календарь на октябрь

Октябрь – время сажать на своем огороде озимый лук. Многие дачники при этом предпочитают пользоваться советами лунного календаря. Считается, что он помогает лучше выбрать время для посева овощей.

Если вы пользуетесь такими рекомендациями, издание ВСН опубликовало лунный календарь посадки лука на октябрь 2025 года. Вот какие даты он определяет как благоприятные и неблагоприятные.

4– 5 октября – Луна растет, но еще не достигла полнолуния, такое время способствует активному укоренению;

– Луна растет, но еще не достигла полнолуния, такое время способствует активному укоренению; 10–12 октября – считается, что после полнолуния энергия растения естественно устремляется вниз, поэтому это также хорошее время для посадки;

– считается, что после полнолуния энергия растения естественно устремляется вниз, поэтому это также хорошее время для посадки; 18–19 октября – это период перед новолунием, когда растения способны формировать крепкие корни;

– это период перед новолунием, когда растения способны формировать крепкие корни; 22–24 октября – после новой Луны начинается фаза роста, и хотя света в этот период становится уже мало, посадка озимого лука в этот период дает хороший результат.

В перечисленные даты лук должен хорошо укореняться, что важно, если вы высаживаете его в зиму. А вот в такие дни сеять овощ не стоит:

7 октября – полнолуние, избыток энергии вредит укоренению;

– полнолуние, избыток энергии вредит укоренению; 13 октября – третья четверть, когда жизненные силы растения спадают;

– третья четверть, когда жизненные силы растения спадают; 21 октября – новолуние, период самой низкой активности;

– новолуние, период самой низкой активности; 29 октября – первая четверть, когда жизненная энергия растений еще нестабильна.

Независимо от того, руководствуетесь вы лунным календарем или нет, позаботьтесь о правильных условиях для озимого лука. Чтобы он хорошо перезимовал, выбирайте мелкий севок диаметром около 1,5 см – он лучше приживается. Заглубляйте посевной материал на 3-4 см, соблюдая расстояние 10-12 см между луковицами и 20-25 см между рядками. После посадки обязательно замульчируйте грядку торфом, соломой или перегноем. Делайте это не позднее чем за две-три недели до первых устойчивых морозов – тогда растения успеют укорениться, но не прорастут. Для успешной зимовки позаботьтесь о защите от грызунов, укрытии агроволокном и контроле влажности.

