Когда поминальные дни в марте: церковный календарь
Март 2026 года для православных христиан станет временем глубокого духовного сосредоточения. В течение месяца продолжается Великий пост – период покаяния, молитвы и внутреннего очищения. Именно на начало весны приходится один из 12-ти важнейших праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
Также в марте отмечаются родительские субботы – особые дни поминовения умерших. OBOZ.UA публикует перечень праздников и памятных дат по новому церковному календарю.
Праздники по новому стилю
После перехода Православной церкви Украины в 2023 году на новоюлианский календарь фиксированные праздники начали отмечать на 13 дней раньше, чем по юлианскому стилю. Поэтому в 2026 году Благовещение будут праздновать 25 марта.
Благовещение посвящено известию архангела Гавриила Деве Марии о рождении Иисуса Христа. В храмах совершаются торжественные богослужения, верующие молятся за мир, согласие в семьях и благословение на добрые дела.
На следующий день, 26 марта, отмечается Собор архангела Гавриила.
Поминальные родительские субботы в марте
В течение поста церковь устанавливает особые дни поминовения усопших – родительские субботы. В храмах служат панихиды, верующие подают записки с именами родных и молятся за упокой их душ.
В марте 2026 года это:
- 7 марта – родительская суббота второй недели поста;
- 14 марта – родительская суббота третьей недели поста;
- 21 марта – родительская суббота четвертой недели поста.
Великий пост в марте 2026 года
Великий пост начался еще в феврале и продлится до Пасхи, которая в 2026 году приходится на 12 апреля. Это время не только воздержания в еде, а прежде всего духовной работы над собой – молитвы, покаяния, милосердия и примирения.
В марте приходятся такие воскресенья Великого поста:
- 1 марта – Торжество православия;
- 8 марта – воскресенье святителя Григория Паламы;
- 15 марта – Крестопоклонное воскресенье;
- 22 марта – воскресенье преподобного Иоанна Лествичника;
- 29 марта – воскресенье преподобной Марии Египетской.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2026 году будут отмечать Благовещение.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.