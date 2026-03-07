Когда поминальные дни в марте: церковный календарь

Март 2026 года для православных христиан станет временем глубокого духовного сосредоточения. В течение месяца продолжается Великий пост – период покаяния, молитвы и внутреннего очищения. Именно на начало весны приходится один из 12-ти важнейших праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.

Также в марте отмечаются родительские субботы – особые дни поминовения умерших. OBOZ.UA публикует перечень праздников и памятных дат по новому церковному календарю.

Праздники по новому стилю

После перехода Православной церкви Украины в 2023 году на новоюлианский календарь фиксированные праздники начали отмечать на 13 дней раньше, чем по юлианскому стилю. Поэтому в 2026 году Благовещение будут праздновать 25 марта.

Благовещение посвящено известию архангела Гавриила Деве Марии о рождении Иисуса Христа. В храмах совершаются торжественные богослужения, верующие молятся за мир, согласие в семьях и благословение на добрые дела.

На следующий день, 26 марта, отмечается Собор архангела Гавриила.

Поминальные родительские субботы в марте

В течение поста церковь устанавливает особые дни поминовения усопших – родительские субботы. В храмах служат панихиды, верующие подают записки с именами родных и молятся за упокой их душ.

В марте 2026 года это:

7 марта – родительская суббота второй недели поста;

14 марта – родительская суббота третьей недели поста;

21 марта – родительская суббота четвертой недели поста.

Великий пост в марте 2026 года

Великий пост начался еще в феврале и продлится до Пасхи, которая в 2026 году приходится на 12 апреля. Это время не только воздержания в еде, а прежде всего духовной работы над собой – молитвы, покаяния, милосердия и примирения.

В марте приходятся такие воскресенья Великого поста:

1 марта – Торжество православия;

8 марта – воскресенье святителя Григория Паламы;

15 марта – Крестопоклонное воскресенье;

22 марта – воскресенье преподобного Иоанна Лествичника;

29 марта – воскресенье преподобной Марии Египетской.

