Когда надо обрезать персики: урожай приятно удивит

Здоровые персиковые деревья в саду приносят большое количество сладких, налитых фруктов. Но, чтобы собрать качественный урожай, нужно правильно ухаживать за растениями.

Как обрезать персики так, чтобы они хорошо плодоносили и были защищены от вредителей и инфекций, разбиралось издание Better Homes and Gardens. Его эксперты дали все ключевые советы по уходу за персиковым садом.

Зачем обрезать персики

Более легкий сбор. Когда персиковые деревья растут без контроля кроны, они могут вырасти очень высокими и производить больше ветвей, чем плодов. Своевременная обрезка может поддерживать ваши деревья на управляемой высоте для более легкого сбора урожая с земли. Обрезка также прореживает бесплодные ветви, позволяя свету достигать внутренней части дерева, что помогает вызревать плодам.

Минимизация повреждений. Персиковые деревья могут дать так много плодов, что ветви начнут ломаться под их весом. Прореживание завязи в начале лета предотвращает повреждение дерева позже в сезоне и обеспечивает более крупные плоды во время сбора.

Обрезка во время посадки

Хорошо разветвленное персиковое дерево обычно имеет три или четыре основные ветви, выходящие из ствола. Эти основные ветви называются опорными либо каркасными. Именно они формируют структуру дерева. Самые лучшие опорные ветви соединяются со стволом под углом примерно 45-60 градусов. Опорные ветви, соединенные под углом менее 45 градусов, часто бывают слишком слабыми, чтобы выдержать тяжелую нагрузку плодов.

Структурная обрезка в первые несколько лет жизни дерева является решающей для установления правильной формы. Ее лучше всего проводить в начале весны. Чтобы хорошо сформировать новоприобретенный саженец персикового дерева, выберите три или четыре сильные, равномерно расположенные ветви, которые будут служить опорными для вашего дерева. Если у него больше четырех опорных ветвей, обрежьте все лишнее, отходящее от ствола.

Если опорная ветвь растет под острым углом (менее 45 градусов), ищите рядом лучше расположенную ветку. Удалите более слабую острым секатором или ножницами, сделав срез прямо за приподнятым гребнем коры, где ветка присоединяется к стволу. Этот тип "среза с воротничком" способствует более быстрому заживлению и уменьшает риск занесения инфекции.

Зимняя обрезка – для структурирования

Зима является ключевым временем для обрезки персиковых деревьев, поскольку лишенные листьев ветви облегчают оценку структуры дерева. Но время важно, поэтому подождите с обрезкой персиковых деревьев, пока угроза сильных холодов не минует. Если после обрезки в середине зимы ударят морозы, ваши деревья могут даже погибнуть. Обычно безопасно обрезать персиковые деревья примерно за месяц до последней типичной даты весенних заморозков в вашей местности.

Начните зимнюю обрезку, удалив все мертвые, поврежденные или больные ветви. Далее обрежьте все сильные, вертикальные побеги. Эти побеги не дают плодов. Определите каркасные ветви и любые побеги, выходящие из основного ствола и не являющиеся таковыми. При необходимости укоротите каркасные ветви, обрезав их до почки, смотрящей наружу. Длина таких ветвей определяет общий размер дерева. Поэтому ориентируйтесь на габариты, удобные для сбора урожая.

Наконец, обрежьте побеги вдоль каждой каркасной ветви. Старайтесь сохранять один побег примерно каждые 30 см вдоль нее. Побег, который останется после обрезки, даст плоды следующим летом.

Весенняя обрезка – санитарная

Плоды персика развиваются на ветвях, которые образовались в предыдущий вегетационный сезон, поэтому весенняя обрезка деревьев должна быть минимальной. Цель весенней обрезки заключается в том, чтобы удалить мертвые, поврежденные или больные ветви. Все, что отмерло за зиму, нужно срезать. Делать это стоит примерно через три недели после того, как на деревьях появятся листья. На мертвых ветках зелень не появится, поэтому их легко будет идентифицировать.

Летняя обрезка – прореживание плодов

В разгар лета даже здоровые ветви персикового дерева могут сломаться под тяжестью урожая. Кроме того, перегруженное персиковое дерево будет давать меньшие фрукты. Чтобы предотвратить обе проблемы, проредите плодоносящие побеги примерно через четыре недели после цветения персикового дерева.

Удалите лишнее, чтобы на каждой ветке оставался один персик примерно через каждые 15 см. Срывайте маленькие персики с ветки, крепко схватив ножку плода вблизи ветки и быстро открутив его. Плоды, которые останутся на дереве, вырастут большими и будут более яркими и вкусными

Советы по профилактике болезней персиковых деревьев

Персиковые деревья уязвимы к некоторым нескольким вредителям и болезням, и, к сожалению, некоторые из этих проблем являются следствием неправильной обрезки. Используйте эти советы для предотвращения таких болезней:

не проводите обрезку во влажную погоду – выбирайте солнечные дни, чтобы срезы быстро высыхали, это убережет от заражения грибком;

– выбирайте солнечные дни, чтобы срезы быстро высыхали, это убережет от заражения грибком; обрезайте регулярно, хотя бы раз в два года – так объем обрезки будет меньше и дерево не так сильно травмируется, лучше восстановится и не подхватит инфекцию;

– так объем обрезки будет меньше и дерево не так сильно травмируется, лучше восстановится и не подхватит инфекцию; не оставляйте пеньков – обрезайте побеги и ветви к основному стволу, пенек заживает не так эффективно, как древесина рядом с основным стволом.

