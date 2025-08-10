Кинологи назвали самые распространенные ошибки во время дрессировки собак

Кинологи поделились распространенными ошибками, которые допускают владельцы во время дрессировки своих домашних животных, и утверждают, что именно поэтому они постоянно разочарованы своими животными.

Так, компания Apex Dog Training решила научить владельцев, что можно и что категорически нельзя делать во время общения со своей собакой, пишет Express.

Для начала нужно попросить собаку об определенном поведении, например, "вниз", и показать ей, что это означает, с помощью визуальной команды, например, указывая пальцем вниз, проговаривая слово. Этот процесс будет легче для тех, кто начал обучать своих собак со щенячьего возраста, но этому можно научиться и позже.

"Не выгуливайте собаку в собственном доме. Это отличная идея, если вы хотите, чтобы ваша собака охраняла ваш дом от вас", – говорят эксперты.

Также не давите на собак во время прогулки. Постоянное пребывание под давлением только вызовет у них желание вырваться на свободу, а они, в свою очередь, не будут слушать вас.

Как известно, собаки имеют схожие умственные способности с ребенком в возрасте от двух до двух с половиной лет. Они могут изучать местонахождение ценных предметов (лакомств), лучшие маршруты в окружающей среде (самый быстрый путь к любимому креслу), как управлять механизмами (такими как задвижки и простые машины) и значение слов и символических понятий (иногда просто слушая, как люди разговаривают, и наблюдая за их действиями).

