Кофе в брикетах и медовое масло: забытые продукты времен СССР

Эпоха Советского Союза оставила после себя не только исторические события, но и уникальные гастрономические воспоминания. Некоторые пищевые продукты, которые когда-то были частью повседневной жизни или считались роскошью, сегодня почти невозможно найти.

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OBOZ.UA предлагает упомянуть о продуктах, пропавших с полок современных магазинов, но являвшихся частью истории и культуры Советского Союза. Они напоминают о прошлом, вызывая разные эмоции и воспоминания.

Для многих эти продукты – не просто еда, а символ детства, юности или определенного периода жизни. Они являются частью культуры питания.

Плавленый творог в тюбиках

Одним из таких необычных продуктов был плавленый сыр "Янтарь" в тюбиках. Его упаковка напоминала дизайн товаров будущего, а удобство потребления делало его популярным перекусом для детей и взрослых. Сегодня этот формат почти исчез, заменен более привычными брикетами или нарезкой.

Кофе и какао в брикетах

Брикетированные кофе и какао стали подлинным прорывом для советского потребителя. Маленькие кубики, быстро растворявшиеся в кипятке, даря ароматный напиток, были особенно удобны в приготовлении. Дети часто лакомились ими просто так, наслаждаясь насыщенным шоколадным вкусом. К сожалению, сейчас этот практический формат практически не встречается.

Медовое масло

Сливочное масло, обогащенное натуральным медом, было излюбленным лакомством многих в СССР. Ее нежный вкус и аромат делали обычный бутерброд особым удовольствием. Медовое масло продавалось на вес и имело большой спрос, но найти его сегодня – задача не из легких.

Апельсиновый майонез

Пищевая промышленность Советского Союза не боялась удивлять. Одним из интереснейших экспериментов стал десертный майонез с апельсиновым вкусом. Обогащенный натуральным апельсиновым соком или джемом он использовался для приготовления выпечки и десертов. Сегодня такой продукт вызывает удивление, но в СССР он был достаточно популярен.

Ионитное молоко

Ионитное молоко – это результат научных разработок. Этот продукт специально обрабатывали для уменьшения содержания кальция, делая его пригодным в питании младенцев и детей с особыми потребностями. Хотя его производство прекращено, сам факт создания такого продукта поражает.

Фруктовый кефир

Фруктовый кефир был излюбленным напитком многих советских детей. В отличие от современных йогуртов он отличался меньшей сладостью и более натуральным вкусом. Добавление натуральных сиропов и джемов придавало ему неповторимые фруктовые ароматы, а легкая кислинка делала его освежающим и вкусным. К сожалению, оригинальный рецепт этого продукта сегодня найти сложно.

OBOZ.UA предлагает узнать о 7 продуктах, которые сейчас считаются привычными, однако их невозможно было найти в советских магазинах.

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