Кличко обсудили с немецкими политиками решительные шаги Европы для остановки войны в Украине

Европе необходимо ввести более строгие и эффективные санкции против России, а также направить на помощь Украине замороженные активы РФ, чтобы как можно быстрее закончить войну.

Видео дня

Об этом по результатам участия в мероприятии Bild 100 в Берлине заявил Виталий Кличко. Вместе с братом Владимиром мэр Киева принял участие в ежегодном мероприятии, которое собирает самых влиятельных людей Германии – политиков, представителей бизнеса, общественного сектора, культуры и науки.

Он сообщил, что в неформальном общении приняли участие, в частности, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, министр экономики Германии Катерина Райхе, члены правительств федеральных земель, легенда тенниса Борис Беккер, медиа деятели.

"В разговорах с немецкими политиками мы подчеркивали важность более решительных шагов Европы для остановки российской агрессии. Прежде всего, это помощь в усилении боеспособности ВСУ, включая радикальное увеличение объемов современного оружия. Закрытие неба над Украиной, обеспечение охраны ее морских границ, безопасности мореплавания в Черном море", – отметил Кличко.

Мэр отметил, что немецкие партнеры должны понимать, что нынешняя критическая ситуация требует чрезвычайных решений.

"Расходы на помощь Украине являются лучшей инвестицией Европы в собственную безопасность", – отметил Кличко.