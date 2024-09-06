'Классическое бабье лето': синоптики рассказали, какой погоды ждать в Украине на выходных. Карта

На выходных, 7 и 8 сентября, Украина будет наслаждаться бабьим летом. Погода по всей стране обещает быть сухой, солнечной и теплой погодой.

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Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. Температура днем поднимется до +24…+28 градусов, а ночью, ранним утром и вечером стоит ожидать +12…+17 градусов.

Это уже будет чувство осени, поэтому стоит одеваться теплее, особенно ночью, чтобы избежать переохлаждения.

В течение выходных антициклон обеспечит сухую погоду по всей Украине, но на крайнем юге возможны местные дожди.

В южной части и на востоке Украины следует соблюдать осторожность, поскольку возможны штормовые порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

В Киеве погода обещает быть ясной и солнечной: ночная температура будет колебаться между +12…+14 градусов, а днем будет комфортно тепло, до +26…+27 градусов. Ветер в столице будет восточным или юго-восточным.

Согласно прогнозу Укргидрометрцентра, в субботу в Украине будет тепло и солнечно. На западе страны температура воздуха поднимется до +26...+28°C днем, а ночью ожидается +10...+13°C. В других областях средняя дневная температура будет в пределах +24...+27°C, а ночная будет варьироваться от +12...+14°C на севере и в центре до +14...+17°C на юге и юго-востоке.

В воскресенье температура по всей Украине останется в пределах +24...+27°C днем, а ночью будет колебаться от +10...+13°C на севере, западе и в центре до +14...+17°C на юге, востоке и юго. -востоке. В Николаевской и Херсонской областях возможны небольшие дожди с грозами.

Стоит отметить, что ранее синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, что погода в Украине в сентябре будет похожа на августовскую. Первый месяц осени обещает быть теплым, а в течение сезона атмосферные процессы могут быть изменчивыми.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сентябрь 2024 года начался с температурного рекорда. 3 числа воздух прогрелся до +24,5 градусов, что превысило предварительный показатель для этого дня 2015 года.

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