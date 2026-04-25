Ким: При подготовке к зиме обязательно надо учитывать обстоятельства, в которых живут социально незащищенные люди

Начальник Николаевской ОГА Виталий Ким отметил необходимость уделить особое внимание социально незащищенным категориям населения при подготовке к новому отопительному сезону.

Видео дня

Об этом он заявил во время дискуссионной панели об энергетической устойчивости Украины в 2026 году в рамках проекта "Нова країна" от LB.ua и EFI Group.

Ким отметил, что энергоустойчивость – это не только генераторы для бизнеса, но и поддержка людей, которые оказались на грани выживания.

"Если у человека есть деньги, подготовиться к зиме через какие-то программы или не программы – это не проблема, это расходы. А мы должны думать о людях социально незащищенных. Вы говорите: надо сделать экофлоу, баклажки... Но у людей нет средств, чтобы купить билет на поезд и поехать к родственникам. Нет. Они не могут "скинуться" на генератор, они не могут купить дизель себе, бабушка или кто-то в этих домах", – констатировал Виталий Ким.