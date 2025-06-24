'Каждая гривня имеет значение': украинским защитникам на Сумском направлении нужна помощь

Воины 252-го батальона 117-й бригады ТрО Вооруженных сил Украины объявили срочный сбор на авто. У защитников на Сумском направлении возникла критическая потребность в транспорте для эвакуации из-под обстрелов, доставки боеприпасов и перевозки раненых.

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Сумма сбора на пикап/внедорожник для фронта – 160 тысяч гривень. В видеообращении военный подразделения рассказал, что предыдущий "боевой конь" снова вышел из строя и ему жизненно необходима замена.

"К сожалению, такие дороги, что машина недолго выдерживает. Поэтому мы организовали сбор в размере 160 тыс. грн для покупки старого, но надежного внедорожника. Он необходим нам для эвакуации, для проведения ротации, для подвоза БК. Здесь такая дорога, что без него – ну никак. Наши два, те, что были в нашем подразделении, вышли из строя, в настоящее время они ремонтируются", – сказал защитник.

Он добавил, что без внедорожника воинам очень трудно, и призвал украинцев помочь и поддержать сбор.

Быстрое, надежное, проходимое авто – шанс вовремя выехать из-под обстрела, доставить боеприпасы и эвакуировать раненых.

Каждая гривня имеет значение, говорят военные.

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Перевод даже небольшой суммы, равнозначной цене символической чашки кофе, может помочь нашим защитникам. OBOZ.UA призывает своих читателей, кто имеет такую возможность, поддержать сбор. Вместе мы сила!

Как сообщал OBOZ.UA, воины 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ просят поддержать сбор на экскаватор для обустройства фортификаций. Защитникам на Лиманском направлении необходимо срочно спрятать технику от атак вражеских БПЛА на оптоволокне. Сумма сбора – 2 млн грн, большая часть уже собрана.

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