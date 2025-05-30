Бойцы 63-й бригады объявили сбор на экскаватор для обустройства фортификаций: видеообращение

Воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины объявили сбор на экскаватор для обустройства фортификаций. Защитникам на Лиманском направлении необходимо срочно спрятать технику от атак российских дронов на оптоволокне, которые не поддаются действию РЭБ.

Видео дня

Стоимость экскаватора – 2 миллиона гривен. Видеообращение воинов распространила пресс-служба 63-й ОБМр еще 9 мая, и сейчас они просят украинцев поддержать сбор донатами, чтобы помочь сохранить технику и жизнь защитников.

По словам военных, на Лиманском направлении постоянно растет количество российских дронов на оптоволокне, которые невозможно остановить средствами РЭБ.

Поэтому возникла критическая потребность в технике, которая поможет обустраивать фортификационные сооружения и защитные позиции для танков.

"Приоритетная задача для танкистов 63-й бригады – надежно спрятать технику. Парни собирают на экскаватор, который поможет сделать безопасные укрытия. Стоимость экскаватора – 2 млн грн и без вашей помощи мы не справимся. Мы будем очень благодарны за каждый ваш вклад", – обратились воины к украинцам.

Перевод даже небольшой суммы может помочь нашим защитникам. OBOZ.UA призывает всех своих читателей, кто имеет такую возможность, поддержать сбор.

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Как сообщал OBOZ.UA, третьеклассница из Черкасской области Валерия Солонар, отец которой погиб на войне, отдала свои сбережения на помощь ВСУ. Девочка делает брелоки из воздушного пластилина, которые отдает за донаты, плетет маскировочные сетки и регулярно передает через волонтеров продукты и другую помощь воинам.

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