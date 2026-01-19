Каналізація заливає квартири, стоїть сморід: пропагандисти несподівано визнали, що Росія зробила з захопленою Макіївкою. Відео

В оккупированной Макеевке жители массово жалуются на аварийное состояние канализационных сетей – канализация затапливает подъезды и квартиры. В городе стоит невыносимая вонь, а пропагандистские ресурсы впервые публично показали последствия многолетнего упадка инфраструктуры под российской властью.

Видео дня

Видео опубликовал Денис Казанский на Facebook-странице со свидетельствами жителей временно оккупированной Макеевки.

На обнародованных кадрах видно, как нечистоты из канализационных труб заливают жилые дома, проникая в квартиры многоэтажек. Люди вынуждены жить в условиях постоянной вони, антисанитарии и опасности для здоровья, тогда как аварийные службы фактически не реагируют на многочисленные обращения.

В сюжете, распространенном в соцсетях, сами же пророссийские ресурсы признают: коммуникации в Макеевке полностью изношены, а системного ремонта не проводили годами. По словам местных жителей, проблема только обостряется, ведь канализационные сети гнили и разрушались на протяжении всего периода оккупации.

Макеевка находится под контролем России уже более 12 лет, и за это время город стал примером полного упадка жилищно-коммунального хозяйства. Жители рассказывают о постоянных подтоплениях, червях в подвалах и невозможности нормально проживать в собственных квартирах.

На фоне этого Россия продолжает ракетные атаки на украинские города, пытаясь разрушить их инфраструктуру. В то же время оккупированные населенные пункты, как свидетельствует ситуация в Макеевке, деградируют без всяких обстрелов – из-за бездействия и некомпетентности оккупационной администрации, которая не способна обеспечить даже базовые условия для жизни гражданского населения.

