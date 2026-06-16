Калатуша, коцюрба и не только: пять старинных украинских блюд, которые почти забыли

В Украине существует богатое кулинарное наследие, формировавшееся на протяжении веков. Отдельные кулинарные шедевры всегда отличались разнообразием, вкусом и питательностью.

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Некоторые из них даже упоминались в древности известными украинскими писателями. OBOZ.UA рассказывает о пяти вкусных блюдах, которые можно приготовить даже сейчас.

Калатуша

Чтобы приготовить это старинное полесское блюдо из рыбы и грибов, на столе должны быть:

карп;

40 г сухих белых грибов;

две моркови;

один сельдерей;

зажарка из свеклы, моркови, лука и помидора);

две столовые ложки подсолнечного масла;

70 г муки;

50 г сливочного масла;

соль, перец, укроп, петрушка, лавровый лист, душистый перец по вкусу.

Приготовление:

нарезать морковь и сельдерей крупными кусками, затем выложить овощи на противень, посолить и смазать подсолнечным маслом. Запекать в духовке 30 минут при температуре 180°C;

приготовить зажарку;

приготовить бульон: нарезать потрошенного карпа крупными кусками, добавить лавровый лист, душистый перец и заранее замоченные белые сушеные грибы, залить водой и варить до готовности;

сделать пюре из запеченной моркови и сельдерея;

смешать муку со сливочным маслом;

процедить бульон через мелкое сито, после чего поставить жидкость на огонь и замесить сливочно-мучное тесто, чтобы бульон загустел, и добавить зажарку;

в тарелку выложить морковно-сельдерейное пюре и налить бульон, а сверху положить кусочки грибов и рыбы.

Коцюрба

Одно из блюд казацкой кухни сочетает в себе галушки и картофель. Кроме того, можно сделать пюре или подавать картофель кусочками. Для приготовления потребуется:

1 кг картофеля;

450 г подчеревины;

один лук;

одна небольшая головка чеснока;

одна чайная ложка сладкой паприки;

соль, перец, лавровый лист по вкусу;

зеленый лук.

Для галушек понадобится:

550 г муки;

300 мл кефира;

два яйца;

1 чайная ложка соли;

треть чайной ложки соды

Способ приготовления:

для теста нужно в миску влить кефир, добавить соль, соду и перемешать. Постепенно добавляя муку, замесить мягкое, не "забитое" тесто, после чего накрыть его полотенцем и оставить;

очищенный картофель разрезать на части и отварить до готовности, воду слить, кастрюлю накрыть крышкой;

лук нарезать полукольцами или ломтиками;

неочищенную головку чеснока разрезать на две части;

подчеревину нарезать ломтиками, выложить на разогретую сковороду и поджарить;

посолить, поперчить, добавить паприку или по желанию целый стручок красного перца и лавровый лист;

добавить чеснок и лук;

через некоторое время чеснок и красный перец вынуть из сковороды, перемешать и жарить до готовности;

тесто разделить пополам, раскатать в жгутики, отщипнуть галушки руками или нарезать ножом;

отварить галушки до готовности в кипящей воде с добавлением соли;

в большую миску выложить слоями картофель, галушки, поджаренную подчеревину, обильно полить соком из зажарки, сверху посыпав зеленым луком.

Шпундра

Еще одно старинное украинское блюдо из свинины и свеклы, тушенных в свекольном или хлебном квасе, которое очень любили казаки. Блюдо даже упоминал в своей "Энеиде" писатель Иван Котляревский. Для приготовления потребуется:

500 г свиной грудинки;

500 г свеклы (две средних свеклы);

две столовые ложки смальца;

три луковицы;

стакан свекольного кваса (можно заменить тремя ст. л. уксуса или лимонного сока или стаканом красного вина);

одна столовая ложка муки;

два зубчика чеснока;

зелень;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

мясо нарезать на куски, посолить и поперчить;

на сковороде разогреть смалец, в котором до золотистого цвета обжарить нарезанные лук, чеснок и мясо;

переложить мясо и лук в кастрюлю с толстыми стенками;

на том же сале немного поджарить нарезанную листиками свеклу, добавить ложку муки, перемешать, залить квасом и потушить вместе еще пару минут;

добавить свеклу к мясу, при необходимости добавить воды и тушить на небольшом огне два часа до готовности.

Шпундру также можно готовить в духовке при 170-180 градусах. Ее можно подавать с вареным картофелем, галушками или есть как самостоятельное блюдо со сметаной и зеленью.

Тетеря

Блюдо, похожее на казацкий кулеш, часто готовили с добавлением сала, лука, масла или молока, а в более зажиточных семьях еще и с мясом или рыбой. Его тоже любили казаки, поскольку его очень легко было приготовить в полевых условиях.

Ингредиенты:

стакан пшена;

два стакана молока (жирность 2,5%);

2,5 стакана воды;

две столовые ложки сливочного масла (жирность 82%);

три столовые ложки гречневой муки;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

пшеничную крупу хорошо промыть, высыпать в кастрюлю и залить двумя стаканами воды, добавить соль и довести пшеницу до кипения. Затем уменьшить огонь и готовить, пока крупа не впитает всю воду.

добавить молоко и продолжать готовить еще в течение 20-25 минут;

гречневую муку залить водой так, чтобы получилось жидкое тесто, как для блинов;

за 5 минут до окончания приготовления жидкое тесто с гречневой мукой влить в кастрюлю с пшеном, добавить масло и хорошо перемешать;

сверху выложить обжаренное или тушеное мясо или шкварки и посыпать зеленью.

Фучки

Блюдо лемковской кухни, напоминающее лепешки или оладьи из квашеной капусты и обычно подаваемое к первым блюдам. А еще их можно есть со сметаной и грибным соусом. Для приготовления потребуется:

250 г квашеной капусты;

200 г муки;

250 мл молока;

один лук;

три яйца;

щепотка соли;

1-2 чайные ложки сахара;

1-2 чайные ложки соды;

масло для жарки.

Способ приготовления:

в миске смешать яйца, соль, сахар и взбить до однородной консистенции. Муку просеять в отдельную посуду, добавить соду и смешать с яйцами;

масса получится очень густой, поэтому нужно вливать молоко по частям и помешивать, чтобы добиться однородности;

квашеную капусту положить в дуршлаг и дать стечь жидкости, затем немного отжать, чтобы удалить влагу, и мелко нарезать лук;

добавить капусту и лук в готовое тесто, после чего тщательно перемешать и дать постоять 20 минут;

разогреть сковороду на огне, добавить масло, выкладывать на сковороду ложкой и жарить до золотистого цвета с двух сторон;

готовое блюдо выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир, выложить на тарелку и подать со сметаной или грибным соусом. Сверху можно посыпать зеленью.

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