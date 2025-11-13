Как до блеска и без усилий отчистить кастрюли от грязи, жира и ржавчины: топ 3 самых эффективных средства

Для чистки кастрюль из нержавеющей стали можно использовать как натуральные домашние средства, так и специализированную бытовую химию. Важно использовать мягкие губки или щетки и избегать абразивных порошков, чтобы не поцарапать поверхность.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, чем эффективно и без повреждений можно отмыть кастрюли из нержавеющей стали.

Пищевая сода

Для пригорелой посуды – насыпьте 3 столовые ложки соды в кастрюлю, добавьте 2 столовые ложки теплой воды до образования кашицы. Оставьте на 5-6 часов или на ночь, затем вымойте.

Для известкового налет

Добавьте 1 столовую ложку соды на 1 литр воды и прокипятите раствор в течение 10 минут.

Уксус или лимонный сок

Для блеска и легких пятен

Смешайте уксус или лимонный сок с водой (например, 1 часть уксуса на 2 части горячей воды или 0.5 чайной ложки уксуса на 500 мл воды). Залейте в кастрюлю или замочите посуду в этом растворе на несколько минут, затем промойте и вытрите насухо.

Для ржавчины

Растворите 2 столовые ложки лимонной кислоты в 1 литре воды, нагрейте до кипения и оставьте на несколько часов.

Активированный уголь

Измельчите 5-7 таблеток, насыпьте в кастрюлю, залейте теплой водой и оставьте на 10-20 минут. После этого вымойте обычным способом.

Общие советы

Всегда используйте мягкую губку или тряпку, чтобы избежать царапин.

После мытья насухо вытирайте кастрюлю, чтобы предотвратить появление пятен от капель воды.

При работе с сильными загрязнениями или химикатами используйте защитные перчатки.

