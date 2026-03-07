Какой праздник отмечают 7 марта: все об этом дне

7 марта – дата, сочетающая современные мировые тренды, технологические прорывы и глубокие духовные традиции. В этот день мир говорит об открытости информации, значении цифровых структур и даже энергии растений, а одновременно вспоминает события, которые изменили ход истории человечества.

Для Украины эта дата имеет особый духовный смысл, ведь приходится на важный период Великого поста. Она побуждает не только следить за глобальными процессами, но и обратиться к памяти поколений. OBOZ.UA рассказывает, какие праздники отмечают 7 марта, кого чтит церковь и чем этот день вошел в историю.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день информационной архитектуры (World IA Day)

Международный день открытых данных

День энергии растений

День рождения телефонного аппарата

День быть услышанным

Церковный праздник 7 марта

7 марта церковь чтит память священномучеников, которые в Херсонесе были епископами, в частности Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других, проповедовавших христианство на землях Крыма и принявших мученическую смерть за веру в IV веке.

Одновременно этот день является родительской субботой второй недели Великого поста, когда верующие собираются на особые заупокойные богослужения для поминовения своих умерших родственников и близких. Сочетание этих событий напоминает о преемственности духовной традиции, чествовании жертвенного подвига первых христиан и христианском долге молитвенной памяти о предыдущих поколениях.

События этого дня

321 — по указу римского императора Константина воскресенье стало днем отдыха от труда.

1573 — Иван Федорович основал во Львове первую типографию.

1573 — Венеция уступила Османской империи Кипром.

1788 — Большой киотский пожар в Японии, крупнейший в истории Киото.

1799 — Наполеон овладел Яффой во время Египетского похода.

1866 — в Японии заключен союз Сацумы и Тёсю с целью свержения сёгуната Эдо.

1876 — 29-летний американский изобретатель Александер Грэм Белл получил патент на телефон.

1900 — с борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse поступило первое в истории беспроводное сообщение на берег.

1933 — в американском городе Атлантик-Сити Чарльз Дарроу придумал популярную и ныне игру "Монополия".

1936 — в нарушение действующих мирных договоров Третий Рейх реоккупировал Рейнскую область.

1941 — для поддержки греческой армии в боевых действиях против Италии премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль направил в Грецию 58 тысяч британских и австралийских военных, ранее дислоцированных в Египте.

1957 — первый полет среднемагистрального пассажирского самолета Ан-10.

1967 — в СССР шестидневная рабочая неделя с одним выходным заменена на пятидневную с двумя выходными.

1981 — открылся Ленинградский рок-клуб.

1987 — победив по очкам в 12-раундовом поединке Джеймса Смита, "железный" Майк Тайсон стал чемпионом по версии WBA.

1992 — сыграны первые матчи первого футбольного чемпионата Украины.

1992 — после свержения президента Звиада Гамсахурдиа в Тбилиси объявлено о создании нового органа власти, Государственного совета, председателем которого стал бывший глава Компартии Грузии Эдуард Шеварнадзе.

1994 — Верховный суд США принял решение, по которому пародии на оригинальные работы не являются нарушениями авторских прав и не требуют получения лицензий или разрешений от владельцев таких прав

.2010 — состоялась 82-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2009 год.

Именинники 7 марта

Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Эмиль, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Катарина, Ксения, Мария, Матрона, Надежда, Оксана.

