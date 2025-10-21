Какой праздник отмечают 21 октября в Украине: все об этом дне

21 октября — это дата, которая ежегодно отмечается не только в Украине, но и в мире, сочетая в себе глубокие религиозные традиции, удивительные культурные феномены и важные медицинские кампании. Это день, когда церковь чтит память преподобного Илариона Великого, одного из основателей палестинского монашества.

В то же время мировое сообщество привлекает внимание к критически важной проблеме, отмечая Всемирный день профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода, подчеркивая необходимость здорового питания.

При этом, 21 октября способно вызвать улыбку и ностальгию благодаря Международному дню начос и культовому Дню "Назад в будущее", который отсылает к известной кинотрилогии. История этого дня также наполнена драматическими и знаковыми событиями, от загадочного исчезновения судна в "Бермудском треугольнике" до создания Общества украинского языка имени Шевченко во Львове.

Праздники 21 октября

Всемирный день рептилий (World Reptile Day)

Международный день Начос (International Day of the Nacho)

День очистки виртуального рабочего стола на компьютере (National Virtual Desktop Cleaning Day)

День фармацевта

Всемирный день йододефицита (Всемирный день йододефицита)

День болтовни (День болтуна)

Церковный праздник 21 октября

21 октября Православная церковь чтит память нескольких святых с именем Иларион, что придает дню особое духовное значение:

Преподобный Иларион Великий: жил в IV веке и считается основателем монашества в Палестине и учеником преподобного Антония Великого. Святой Иларион провел большую часть жизни в строгом подвижничестве и молитве, прославившись даром чудотворения и исцеления.

Перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского: праздник посвящен болгарскому святому XII века, который активно боролся с ересями, особенно с богомильством. Перенесение его мощей стало важным событием, подчеркивавшим его духовный авторитет.

Преподобный Иларион, схимник Киево-Печерский: сегодня также чтят память одного из подвижников Киево-Печерской Лавры. Преподобный Иларион жил в XIII веке и прославился своей строгой схимнической жизнью и духовными подвигами, а его нетленные мощи ныне покоятся в Дальних пещерах Лавры.

Исторические события 21 октября

1056 — диакон Григорий вывел первую букву. В историю рукопись вошла под названием "Остромирово Евангелие". Это древнейшая из сохранившихся до нашего времени восточнославянских рукописных книг. Ее 294 листа украшены прекрасными заставками, тремя большими миниатюрами.

1520 — Фернан Магеллан открыл и прошел пролив между Атлантическим и Тихим океанами, названный впоследствии его именем.

1596 — заключена Брестская уния, согласно которой епископы православной церкви на территориях Речи Посполитой признали над собой власть Папы Римского.

1665 — украинские казаки во главе с гетманом И. Брюховецким подписали Московские статьи, по которым определялись взаимоотношения казаков с Московским царством.

1805 — Трафальгарское сражение, в котором британский флот под командованием адмирала Нельсона разгромил франко-испанский флот.

1879 — американский изобретатель Томас Эдисон испытал свою первую лампу накаливания с угольной нитью.

1897 — в Николаеве начал работать Черноморский судостроительный завод.

1921 — Василий (Липкивский) рукоположен в митрополита УАПЦ.

1933 — Николай Лемик по приказу ОУН выполнил атентат в советском консульстве во Львове в знак протеста против Голодомора — убил начальника канцелярии консульства, чекиста А. Майлова.

1940 — начался переезд правительственных учреждений Литовской ССР из Каунаса в новую столицу — Вильнюс.

1944 — в "Бермудском треугольнике" загадочно исчез экипаж кубинского судна "Рубикон".

1950 — вступили в силу Женевские конвенции о защите жертв войны.

1966 — Аберфанская катастрофа в Уэльсе — трагический оползень угольного террикона на близлежащую деревню.

1991 — осуществлен первый в мире полет над Эверестом на воздушном шаре.

1993 — на Всеукраинском Православном Соборе Владимир Романюк избран Патриархом Киевским и всей Руси-Украины.

1995 — Поместный Собор Украинской Православной Церкви Киевского патриархата избрал патриархом Киевским и всея Руси-Украины митрополита Киевского Филарета (Денисенко).

Именинники 21 октября

Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Пелагея.

