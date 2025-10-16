Какой праздник отмечают 16 октября в Украине: чем известна эта дата

Октябрь — месяц, богатый на международные праздники, охватывающие самые разные сферы жизни: от кулинарии и медицины до общественного сознания. Среди целого ряда важных дат, приходящихся на середину осени, 16 октября занимает особое место.

Этот день не только чтит критические мировые проблемы, но и имеет глубокие исторические корни. Во всем мире именно сегодня отмечают Всемирный день продовольствия, подчеркивая глобальное значение борьбы с голодом. В то же время эта дата является знаковой благодаря целой плеяде профессиональных и исторических событий.

OBOZ.UA предлагает подробнее рассмотреть, какие именно праздники и значимые события делают 16 октября особенным днем в украинском и мировом календаре.

Праздники 16 октября

Всемирный день кошек (Global Cat Day)

Международный день словаря

Международный день регистрации рождений (International Birth Registration Day)

День разрешения конфликтов (Conflict Resolution Day)

Всемирный день реанимации сердца (World Restart a Heart Day)

Международный день правильных действий при землетрясениях

Международный день ремонта (International Repair Day)

Всемирный день хлеба

Всемирный день здорового питания

Всемирный день позвоночника (World Spine Day)

День бездомной кошки

Всемирный день распространения информации об аллергии (World Allergy Awareness Day)

День руководителя (День босса)

Всемирный день продовольствия

Всемирный день анестезиолога (Всемирный день анестезии)

Международный день кредитных союзов

Церковный праздник 16 октября

Верующие чтят память мученика Лонгина Сотника и преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерского монастыря (в Дальних пещерах)

Мученик Лонгин Сотник — согласно Евангельскому преданию, он был сотником (римским офицером), который находился у креста Иисуса Христа. Лонгин уверовал в Спасителя после Его смерти и стал мучеником за веру во Христа. В православной традиции он считается святым, символизирующим силу веры и покаяния.

Преподобный Лонгин, вратарь Киево-Печерский — это один из святых Киево-Печерской Лавры, живший в Дальних пещерах. Преподобный Лонгин был скромным и ревностным монахом, который служил привратником монастыря. Его жизнь была примером смирения, послушания и духовной преданности. Его память почитается как образец монашеской верности и труда на благо обители.

Исторические события 16 октября

1596 — начался Брестский церковный собор (по новому стилю).

1793 — казнь Марии-Антуанетты "вдовы Капет", королевы Франции, жены Людовика XVI и матери Людовика XVII.

1813 — началась "Битва народов" (продолжалась до 19 октября), в которой участвовали войска Французской империи, Рейнского союза, Варшавского герцогства, Австрийской империи, Королевства Пруссия, Российской империи и Швеции.

1843 — ирландский математик Уильям Ровен Гамильтон открыл формулу умножения кватернионов.

1853 — началась Крымская война (1853–1856) между Российской империей и коалицией Великобритании, Французской империи, Османской империи, Сардинского королевства за господство над Восточным Средиземноморьем.

1918 — на съезде Вольного казачества в Чигирине делегаты от 5 украинских губерний и Кубани избрали атаманом Вольного казачества Гетмана Украины Павла Скоропадского. В этот же день он издал указ о возрождении казачества, в которое было записано около 150 тысяч семей.

1941 — всеобщая паника и безвластие в Москве, массовое бегство советской партноменклатуры и чиновничества из столицы на Восток в течение нескольких дней в связи с развалом обороны Красной Армии, приближением вермахта к Москве и "совершенно секретным" постановлением Сталина от 15.10.1941 "Об эвакуации столицы СССР".

1946 — по приговору Нюрнбергского трибунала в Нюрнбергской тюрьме казнены нацистские преступники (Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрайхер, Фриц Заукель, Альфред Йодль и Артур Зейсс-Инкварт).

1963 — Впервые запущен в космос трехступенчатый носитель ракеты "Восток", с помощью которого на орбиту выводились многоместные космические корабли "Восток".

1964 — Китайская Народная Республика провела первое испытание ядерного оружия.1968 — Между правительствами СССР и ЧССР был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословацкой Социалистической Республики.

1978 — Иван Павел II (до интронизации — Кароль Юзеф Войтыла) стал 264-ым Папой римским и первым не итальянцем на папском престоле с 1523 года, одним из самых молодых понтификов в истории и первым папой славянского происхождения.

1987 — Во Львове создано Общество Льва.

2005 — В Сан-Луисе (Аргентина) завершился Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ.

Именинники 16 октября

Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян.

