Какой праздник отмечают 16 октября в Украине: чем известна эта дата

Октябрь — месяц, богатый на международные праздники, охватывающие самые разные сферы жизни: от кулинарии и медицины до общественного сознания. Среди целого ряда важных дат, приходящихся на середину осени, 16 октября занимает особое место.
Этот день не только чтит критические мировые проблемы, но и имеет глубокие исторические корни. Во всем мире именно сегодня отмечают Всемирный день продовольствия, подчеркивая глобальное значение борьбы с голодом. В то же время эта дата является знаковой благодаря целой плеяде профессиональных и исторических событий.
Праздники 16 октября
- Всемирный день кошек (Global Cat Day)
- Международный день словаря
- Международный день регистрации рождений (International Birth Registration Day)
- День разрешения конфликтов (Conflict Resolution Day)
- Всемирный день реанимации сердца (World Restart a Heart Day)
- Международный день правильных действий при землетрясениях
- Международный день ремонта (International Repair Day)
- Всемирный день хлеба
- Всемирный день здорового питания
- Всемирный день позвоночника (World Spine Day)
- День бездомной кошки
- Всемирный день распространения информации об аллергии (World Allergy Awareness Day)
- День руководителя (День босса)
- Всемирный день продовольствия
- Всемирный день анестезиолога (Всемирный день анестезии)
- Международный день кредитных союзов
Церковный праздник 16 октября
Верующие чтят память мученика Лонгина Сотника и преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерского монастыря (в Дальних пещерах)
Мученик Лонгин Сотник — согласно Евангельскому преданию, он был сотником (римским офицером), который находился у креста Иисуса Христа. Лонгин уверовал в Спасителя после Его смерти и стал мучеником за веру во Христа. В православной традиции он считается святым, символизирующим силу веры и покаяния.
Преподобный Лонгин, вратарь Киево-Печерский — это один из святых Киево-Печерской Лавры, живший в Дальних пещерах. Преподобный Лонгин был скромным и ревностным монахом, который служил привратником монастыря. Его жизнь была примером смирения, послушания и духовной преданности. Его память почитается как образец монашеской верности и труда на благо обители.
Исторические события 16 октября
- 1596 — начался Брестский церковный собор (по новому стилю).
- 1793 — казнь Марии-Антуанетты "вдовы Капет", королевы Франции, жены Людовика XVI и матери Людовика XVII.
- 1813 — началась "Битва народов" (продолжалась до 19 октября), в которой участвовали войска Французской империи, Рейнского союза, Варшавского герцогства, Австрийской империи, Королевства Пруссия, Российской империи и Швеции.
- 1843 — ирландский математик Уильям Ровен Гамильтон открыл формулу умножения кватернионов.
- 1853 — началась Крымская война (1853–1856) между Российской империей и коалицией Великобритании, Французской империи, Османской империи, Сардинского королевства за господство над Восточным Средиземноморьем.
- 1918 — на съезде Вольного казачества в Чигирине делегаты от 5 украинских губерний и Кубани избрали атаманом Вольного казачества Гетмана Украины Павла Скоропадского. В этот же день он издал указ о возрождении казачества, в которое было записано около 150 тысяч семей.
- 1941 — всеобщая паника и безвластие в Москве, массовое бегство советской партноменклатуры и чиновничества из столицы на Восток в течение нескольких дней в связи с развалом обороны Красной Армии, приближением вермахта к Москве и "совершенно секретным" постановлением Сталина от 15.10.1941 "Об эвакуации столицы СССР".
- 1946 — по приговору Нюрнбергского трибунала в Нюрнбергской тюрьме казнены нацистские преступники (Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрайхер, Фриц Заукель, Альфред Йодль и Артур Зейсс-Инкварт).
- 1963 — Впервые запущен в космос трехступенчатый носитель ракеты "Восток", с помощью которого на орбиту выводились многоместные космические корабли "Восток".
- 1964 — Китайская Народная Республика провела первое испытание ядерного оружия.1968 — Между правительствами СССР и ЧССР был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословацкой Социалистической Республики.
- 1978 — Иван Павел II (до интронизации — Кароль Юзеф Войтыла) стал 264-ым Папой римским и первым не итальянцем на папском престоле с 1523 года, одним из самых молодых понтификов в истории и первым папой славянского происхождения.
- 1987 — Во Львове создано Общество Льва.
- 2005 — В Сан-Луисе (Аргентина) завершился Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ.
Именинники 16 октября
Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян.
