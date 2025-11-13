Какой праздник отмечают 13 ноября: все об этом дне
13 ноября — это дата, которая поражает своим контрастным сочетанием событий и праздников, охватывающих от истории до современных музыкальных жанров. Этот день чествует одного из величайших духовных лидеров в истории христианства – Святителя Иоанна Златоуста, чье имя стало синонимом красноречия и чистоты веры.
В то же время мировое сообщество отмечает Всемирный день доброты и Международный день слепых, подчеркивая важность эмпатии и социальной ответственности. Добавьте сюда исторические вехи, как провозглашение ЗУНР и создание ЦИК Украины, а также неожиданный День симфонического металла, и вы получите действительно уникальный календарный день.
Праздники 13 ноября
- День симфонического металла (Symphonic Metal Day)
- Международный день вина "Темпранильо" (International Tempranillo Day)
- Международный день слепых
- Всемирный день качества
- Всемирный День Юзабилити
- Всемирный день доброты
Церковный праздник 13 ноября
В этот день Православная Церковь чтит память Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Он жил во второй половине IV – начале V века и является одним из трех Вселенских святителей и величайших Отцов Церкви. Свое прозвище "Златоуст" (Златоуст) Иоанн получил за необычайное красноречие и глубокую содержательность своих проповедей.
Он известен своими многочисленными богословскими произведениями, комментариями к Священному Писанию, а также составлением чина Литургии, которую до сих пор совершают в большинстве православных храмов. Его жизнь была полна борьбы за чистоту веры и нравственности, что привело к его гонениям и смерти в изгнании.
Исторические события 13 ноября
- 1851 — введена в действие Николаевская железная дорога.
- 1918 — правительство Гетмана Павла Скоропадского освобождает из тюрьмы Симона Петлюру, который сразу поехал в Белую Церковь организовывать восстание против Скоропадского.
- 1918 — началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР — высший орган государственной власти.
- 1918 — Во Львове Украинская национальная рада приняла временный основной закон, которым провозглашена Западноукраинская Народная Республика.
- 1918 — Совет народных комиссаров РСФСР в одностороннем порядке аннулировал Брестский мир.
- 1945 — во Франции Шарль де Голль избран председателем Временного правительства.
- 1956 — Вступила в строй крупнейшая в Европе новая мартеновская печь № 8 на металлургическом заводе им. Ворошилова в Ворошиловске.
- 1971 — выведен на орбиту вокруг Марса первый межпланетный космический аппарат, первый искусственный спутник Марса ("Маринер-9", США).
- 1980 — американский космический аппарат "Вояджер-1" передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.
- 1994 — по результатам референдума Швеция вступила в ЕС.
- 1997 — состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины (этот день считают датой создания ЦИК Украины).
- 2007 — Европарламент дал согласие на вступление в силу соглашений Евросоюза с Украиной об упрощении визового режима и реадмиссии.
- 2015 — Террористические акты в Париже 13 ноября 2015 года.
- 2015 — Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Россию — остановила участие Всероссийской федерации легкой атлетики во всех международных соревнованиях на неопределенное время из-за систематических злоупотреблений допингом.
Именинники 13 ноября
Герман, Иван, Ян.
