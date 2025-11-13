УкраїнськаУКР
Какой праздник отмечают 13 ноября: все об этом дне

13 ноября — это дата, которая поражает своим контрастным сочетанием событий и праздников, охватывающих от истории до современных музыкальных жанров. Этот день чествует одного из величайших духовных лидеров в истории христианства – Святителя Иоанна Златоуста, чье имя стало синонимом красноречия и чистоты веры.

В то же время мировое сообщество отмечает Всемирный день доброты и Международный день слепых, подчеркивая важность эмпатии и социальной ответственности. Добавьте сюда исторические вехи, как провозглашение ЗУНР и создание ЦИК Украины, а также неожиданный День симфонического металла, и вы получите действительно уникальный календарный день.

Праздники 13 ноября

  • День симфонического металла (Symphonic Metal Day)
  • Международный день вина "Темпранильо" (International Tempranillo Day)
  • Международный день слепых
  • Всемирный день качества
  • Всемирный День Юзабилити
  • Всемирный день доброты

Церковный праздник 13 ноября

В этот день Православная Церковь чтит память Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Он жил во второй половине IV – начале V века и является одним из трех Вселенских святителей и величайших Отцов Церкви. Свое прозвище "Златоуст" (Златоуст) Иоанн получил за необычайное красноречие и глубокую содержательность своих проповедей.

Он известен своими многочисленными богословскими произведениями, комментариями к Священному Писанию, а также составлением чина Литургии, которую до сих пор совершают в большинстве православных храмов. Его жизнь была полна борьбы за чистоту веры и нравственности, что привело к его гонениям и смерти в изгнании.

Исторические события 13 ноября

  • 1851 — введена в действие Николаевская железная дорога.
  • 1918 — правительство Гетмана Павла Скоропадского освобождает из тюрьмы Симона Петлюру, который сразу поехал в Белую Церковь организовывать восстание против Скоропадского.
  • 1918 — началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР — высший орган государственной власти.
  • 1918 — Во Львове Украинская национальная рада приняла временный основной закон, которым провозглашена Западноукраинская Народная Республика.
  • 1918 — Совет народных комиссаров РСФСР в одностороннем порядке аннулировал Брестский мир.
  • 1945 — во Франции Шарль де Голль избран председателем Временного правительства.
  • 1956 — Вступила в строй крупнейшая в Европе новая мартеновская печь № 8 на металлургическом заводе им. Ворошилова в Ворошиловске.
  • 1971 — выведен на орбиту вокруг Марса первый межпланетный космический аппарат, первый искусственный спутник Марса ("Маринер-9", США).
  • 1980 — американский космический аппарат "Вояджер-1" передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.
  • 1994 — по результатам референдума Швеция вступила в ЕС.
  • 1997 — состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины (этот день считают датой создания ЦИК Украины).
  • 2007 — Европарламент дал согласие на вступление в силу соглашений Евросоюза с Украиной об упрощении визового режима и реадмиссии.
  • 2015 — Террористические акты в Париже 13 ноября 2015 года.
  • 2015 — Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Россию — остановила участие Всероссийской федерации легкой атлетики во всех международных соревнованиях на неопределенное время из-за систематических злоупотреблений допингом.

Именинники 13 ноября

Герман, Иван, Ян.

