Какой праздник отмечают 13 ноября: все об этом дне

13 ноября — это дата, которая поражает своим контрастным сочетанием событий и праздников, охватывающих от истории до современных музыкальных жанров. Этот день чествует одного из величайших духовных лидеров в истории христианства – Святителя Иоанна Златоуста, чье имя стало синонимом красноречия и чистоты веры.

В то же время мировое сообщество отмечает Всемирный день доброты и Международный день слепых, подчеркивая важность эмпатии и социальной ответственности. Добавьте сюда исторические вехи, как провозглашение ЗУНР и создание ЦИК Украины, а также неожиданный День симфонического металла, и вы получите действительно уникальный календарный день.

Праздники 13 ноября

День симфонического металла (Symphonic Metal Day)

Международный день вина "Темпранильо" (International Tempranillo Day)

Международный день слепых

Всемирный день качества

Всемирный День Юзабилити

Всемирный день доброты

Церковный праздник 13 ноября

В этот день Православная Церковь чтит память Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Он жил во второй половине IV – начале V века и является одним из трех Вселенских святителей и величайших Отцов Церкви. Свое прозвище "Златоуст" (Златоуст) Иоанн получил за необычайное красноречие и глубокую содержательность своих проповедей.

Он известен своими многочисленными богословскими произведениями, комментариями к Священному Писанию, а также составлением чина Литургии, которую до сих пор совершают в большинстве православных храмов. Его жизнь была полна борьбы за чистоту веры и нравственности, что привело к его гонениям и смерти в изгнании.

Исторические события 13 ноября

1851 — введена в действие Николаевская железная дорога.

1918 — правительство Гетмана Павла Скоропадского освобождает из тюрьмы Симона Петлюру, который сразу поехал в Белую Церковь организовывать восстание против Скоропадского.

1918 — началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР — высший орган государственной власти.

1918 — Во Львове Украинская национальная рада приняла временный основной закон, которым провозглашена Западноукраинская Народная Республика.

1918 — Совет народных комиссаров РСФСР в одностороннем порядке аннулировал Брестский мир.

1945 — во Франции Шарль де Голль избран председателем Временного правительства.

1956 — Вступила в строй крупнейшая в Европе новая мартеновская печь № 8 на металлургическом заводе им. Ворошилова в Ворошиловске.

1971 — выведен на орбиту вокруг Марса первый межпланетный космический аппарат, первый искусственный спутник Марса ("Маринер-9", США).

1980 — американский космический аппарат "Вояджер-1" передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.

1994 — по результатам референдума Швеция вступила в ЕС.

1997 — состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины (этот день считают датой создания ЦИК Украины).

2007 — Европарламент дал согласие на вступление в силу соглашений Евросоюза с Украиной об упрощении визового режима и реадмиссии.

2015 — Террористические акты в Париже 13 ноября 2015 года.

2015 — Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Россию — остановила участие Всероссийской федерации легкой атлетики во всех международных соревнованиях на неопределенное время из-за систематических злоупотреблений допингом.

Именинники 13 ноября

Герман, Иван, Ян.

