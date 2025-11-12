Какой праздник отмечают 12 ноября в Украине: все об этом дне

12 ноября — день, полный интересных событий, добрых традиций и памятных дат. В этот день в мире отмечают сразу несколько важных и необычных праздников — от Всемирного дня борьбы с пневмонией до Дня куриного супа для души, который напоминает о заботе и душевном тепле.

Не менее важным является и Всемирный день балета, который чтит красоту и силу этого искусства. Для верующих это также день чествования Святителя Иоанна Милостивого — символа милосердия и помощи нуждающимся.

Праздники 12 ноября

День куриного супа для души (Chicken Soup for the Soul Day)

Международный день патологии (International Pathology Day)

Всемирный день балета

Всемирный День борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day)

Церковный праздник 12 ноября

В этот день Православная Церковь чтит память Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Он жил в конце VI — начале VII века и известен своей исключительной добротой и благотворительностью, за что и получил прозвище "Милостивый".

Святитель Иоанн прославился тем, что, став патриархом, он приказал пересчитать всех нуждающихся в Александрии, а их оказалось более семи тысяч, и оказывал им постоянную помощь. Его жизнь является примером настоящего христианского служения, сосредоточенного на помощи бедным и обездоленным.

Исторические события 12 ноября:

1648 — по выплате откупного казацкие силы сняли осаду Замостья.

1871 — в Одессе дебютирует как актер-профессионал Марко Кропивницкий, украинский актер и режиссер.

1893 — В газете "San Francisco Morning Call" опубликован первый рассказ 17-летнего Джона Гриффита (Джек Лондон) "Тайфун у берегов Японии".

1918 — Гетман Украины Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской Православной Церкви.

1918 — Австрия была провозглашена республикой.

1922 — открыли Киевскую картинную галерею.

1925 — создана "Легия украинских националистов" на съезде представителей Украинского Национального объединения i Союза Освобождения Украины в Праге.

1940 — начался государственный визит в Берлин Председателя Совнаркома, Наркома иностранных дел СССР, члена политбюро ЦК ВКП (б) Вячеслава Молотова для переговоров с руководством Третьего Рейха по внешнеполитическим вопросам.

1944 — 14-я Галицкая добровольческая дивизия оружия СС "Галичина" переименована в 14-ю Военную гренадерскую дивизию СС (Первую украинскую).

1967 — в Нью-Йорке состоялся Первый Всемирный конгресс свободных украинцев.

1992 — начиная с 23 часов было прекращено функционирование рубля в денежном обращении на территории Украины. Единственным законным средством платежа стал украинский карбованец, который в наличном обращении представлял купон Национального банка Украины.

2001 — на городском кладбище Севастополя с воинскими почестями похоронен капитан-лейтенант Денис Пшеничников и мичман Виталий Романюк, погибших в результате аварии на подводной лодке "Курск".

2009 — в Харькове в помещении Союза украинской молодежи состоялась академия, на которой был провозглашен и впервые отмечен День украиноязычной прессы.

2010 — открылись 16-е Азиатские игры в Гуанчжоу, Китай.

2014 — этот день впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова — Герасименко) был спущен космический аппарат.

Именинники 12 ноября

Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор.

