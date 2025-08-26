Почему ваш кот ненавидит закрытую дверь: проливаем свет на важный нюанс

Как бы нам ни хотелось читать мысли наших домашних любимцев, чтобы понять, о чем они думают, к сожалению, это невозможно. Все, что мы можем сделать, это посмотреть на язык их тела, послушать их звуки и попытаться понять это самостоятельно.

Считается, что котов труднее всего понять. Как скажет вам любой владелец кота, их поведение может быть немного более непредсказуемым, чем вы могли бы себе представить. Аманда Кэмпион, специалист по поведению кошек с более чем 30-летним опытом работы, поделилась видео в TikTok, в котором сказала, что коты "ненавидят", когда за ними закрывают дверь, по ключевой причине, которая может быть связана с их "территориальной" природой.

По ее словам, поскольку коты являются территориальными существами, закрытые двери могут негативно влиять на их "ментальную карту" территории, также известной как ваш дом.

Аманда объяснила: "Вы закрываете дверь, а ваш кот находится с другой стороны, и теперь он плачет, потому что хочет вернуться на ту сторону, с которой только что попросился выйти. Почему? Коты территориальны, и закрытая дверь фактически нарушает их ментальную карту территории. Они не создают трудностей, они на самом деле реагируют на внезапное и неожиданное изменение в окружающей среде. [Речь идет о] любопытстве и контроле, потому что кошки любят исследовать. Поэтому попробуйте открыть дверь и снять их реакцию на видео – это никогда не бывает драматично".

Комментаторы видео Аманды поблагодарили ее за совет, поскольку многие сказали, что научились держать дверь открытой, чтобы их кошки могли свободно передвигаться по дому. Другие посоветовали "создать границы, когда они маленькие", если вы хотите не пускать котов в определенную комнату, поскольку это научит их, в какие двери заходить нельзя.

