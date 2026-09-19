Каким знакам зодиака повезет в конце сентября: им улыбнется удача

Счастье бывает мимолетным, но судьба может быстро измениться. Звезды подсказывают, что три знака зодиака могут рассчитывать на его широкую улыбку.

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Конец сентября принесёт им много радости. Узнайте, относитесь ли вы к этой счастливой группе избранных, пишет OBOZ.UA.

Водолей

У Водолеев было несколько успешных месяцев, но конец сентября станет для них ещё более удачным. Это период, когда у них появится возможность осуществить одну из своих самых заветных мечтаний.

Успех постучится в их дверь и покажет им пути, которые ещё недавно казались недостижимыми. Однако Водолеям предстоит сделать решительный шаг и пойти по ним. Судьба будет им благоволить, но она не подтолкнет их на правильный путь, если они сами ей не помогут.

Дева

Девы будут испытывать приятное чувство стабильности в своей жизни. Тревоги и переживания постепенно исчезнут ближе к концу сентября. Это хорошее время для отдыха и восстановления сил. Девы получат то время, в котором они давно нуждались.

Кроме того, удача проявится и в профессиональных делах. Те, кто ищет работу, наконец получат хорошие новости, а те, кто надеется на повышение или продвижение по службе, также могут получить зеленый свет. Удача также будет на их стороне, когда дело доходит до личной жизни и здоровья.

Козерог

Конец сентября будет чрезвычайно благоприятным для Козерогов. Неудачи исчезнут из их жизни, а на их место придет гармония. Счастье принесет им покой, и не будет лишних волнений – все будет на своем идеальном месте, что не вызовет у Козерогов лишнего стресса или перевозбуждения.

Для амбициозных Козерогов этот период также принесет долгожданные награды. Все их усилия наконец начнут приносить реальные плоды. Звезды ясно указывают на то, что это прекрасное время для более смелых инвестиций или для решения сложных вопросов как в профессиональной, так и в личной жизни.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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