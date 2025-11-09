Какие растения будут садовыми трендами в 2026 году: необычная подборка

Розы, жасмин, сирень, туи, гортензии – это вечная классика садовых растений, которые неизменно украшают большинство садов. Однако время от времени мода на ландшафтный дизайн предлагает нам поэкспериментировать с наполнением клумб и палисадников.

Какие именно растения будут в моде в 2026 году, рассказало издание Homes and Gardens. Эти семь видов точно сделают ваш участок интереснее. И как минимум станут увлекательным экспериментом, если вы любите выращивать что-то оригинальное.

Головастик (Cephalaria gigantea)

Тренд на цвет сливочного масла перекочевывает с подиумов в сады. И отвечает за него головастик. Мягкий лимонный оттенок этих цветов повторяет за модой. А еще головачка привлекает пчел и бабочек, поэтому будет уместна во фруктовом саду и на огороде.

Дивина фиолетовая (Verbascum phoeniceum)

Забудьте о гладиолусах. Это высокое растение имеет замечательные пушистые листья и высокий серо-зеленый стебель, из которого выглядывают маленькие цветы разных цветов – от фиолетового до канареечно-желтого. Даже после завершения цветения диковинка радует глаз архитектурными семенными коробочками, которые держатся в течение нескольких месяцев. Важное замечание – хорошо растет цветок только на хорошо освещенных солнцем участках

Дерен коуса

Цветущие дерены были звездами недавних выставок цветов. Весной они очень привлекательно цветут, а осенью их листья приобретают фантастический оранжевый цвет. Также можно поискать интересные гибриды с более длительным сроком цветения или другими интересными свойствами.

Лилия Nightrider

Говорят, что лилии вышли из моды еще в восьмидесятые. Но посмотрите на эти удивительные черные цветы. Эстетика готического сада возвращается в 2026 году. И лилии сорта Nightrider будут соответствовать ей наилучшим образом. В общем, если хотите передать меланхоличное настроение, присущее этому стилю, выбирайте цветы темно-фиолетовых, бордовых, кроваво-красных цветов и глубокую темную зелень.

Артишоки Violet de Provence

Этот сорт артишоков не просто съедобен. Фиолетовая головка цветка этого сорта выглядит весьма эстетично, так что растение можно выращивать и на смешанной клумбе. И время от времени снимать с него еще и урожай.

Бриза большая (Briza maxima)

Мода на садовые травы не проходит, так что в следующем году попробуйте посадить у себя в саду бризу большую. Ее необычные объемные колоски красиво двигаются на ветру, а потом их можно срезать и превратить в удивительно эстетичный сухой букет. Эта трава хорошо переносит засуху, неприхотлива к разным типам почвы и легка в выращивании.

Подсолнечник ProCut Plum

Если вы хотите, чтобы ваш сад был одновременно эстетичным и изысканным и при этом привлекательным для насекомых-опылителей, вам стоит обратить внимание на этот декоративный сорт подсолнухов. Его драматическая сливово-красная окраска выглядит потрясающе и не напоминает об идиллическом сельском саду. В первой половине лета подсолнухи дают пищу насекомым, а второй – птицам. Все остаются в плюсе.

