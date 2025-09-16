Какие привычные для нас предметы на самом деле распространяют больше всего микробов в ванной комнате: топ-4

Когда речь идет о чистоте дома, большинство людей сосредотачивают свое внимание на кухне. Но эксперты говорят, что ванная комната часто так же полна микробов, а в некоторых случаях там даже хуже.

Видео дня

Ручки унитазов, сливы раковин и душевые лейки обычно хорошо моются. Но некоторые предметы повседневного обихода незаметно собирают бактерии и распространяют их, а вы даже не задумываетесь об этом. От влажных полотенец до грязных подставок для зубных щеток, многие предметы первой необходимости для ванной комнаты используются ежедневно, не будучи должным образом очищенными. А это может подвергать ваше здоровье опасности, пишет Express.

Эксперты по ванным комнатам и кухням Plumbworld раскрыли четыре худших предмета в этом плане и поделились тем, как именно их чистить, чтобы остановить распространение вредных бактерий.

Полотенца и коврики для ванной

Влажные полотенца и коврики для ванной создают идеальную среду для размножения бактерий и плесени. Эксперты говорят, что бактерии могут накапливаться уже после трех использований, особенно если ткань не высохнет должным образом.

С ковриками для ванной еще хуже. На них наступают мокрыми ногами, и часто их не моют неделями.

Эксперты советуют стирать полотенца при температуре 60°C с моющим средством и добавлять при этом стакан белого уксуса во время полоскания, чтобы уничтожить бактерии и удалить затхлый запах.

Держатели для зубных щеток

Держатель для зубной щетки, вероятно, один из самых грязных предметов во всем доме. Исследования показали, что это третий по количеству микробов предмет быта, главным образом потому, что он остается влажным и часто попадает во время чистки зубов.

Это означает, что бактерии, такие как кишечная палочка и стафилококк, могут расти и снова попадать на вашу зубную щетку.

Ежедневно промывайте держатель горячей водой и дезинфицируйте его по крайней мере раз в неделю, и старайтесь держать зубные щетки вертикально и не касаться друг друга.

Шторки для душа

Мыльный налет, пар и влажный воздух превращают шторки для душа в рассадник плесени и грибка. А как только это начинается, споры могут распространяться по воздуху и оседать на других поверхностях.

Эксперты Plumbworld заявили: "Более 25% шторок для душа содержат споры плесени, которые можно обнаружить. Тканевые шторки следует стирать ежемесячно и заменять, если пятна не выводятся".

Краны и ручки

Кранов постоянно касаются, часто грязными или мокрыми руками, и редко они моются должным образом. Эксперты говорят, что они могут содержать тысячи бактерий, особенно в людных домах.

Протирайте краны и ручки ежедневно. Это еще важнее во время сезона гриппа или если кто-то дома заболел.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как обновить ванную комнату без серьезного ремонта.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.