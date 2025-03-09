Какие должности популярны среди контрактников 18-24 лет: ответ Минобороны

Стало известно, какие военные должности чаще всего выбирают добровольцы в возрасте 18-24 лет при подписании контрактов с Вооруженными силами Украины. Самыми популярными оказались позиции снайпера и разведчика.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. По его словам, значительная часть подписавших контракт уже проходят базовую военную подготовку.

"Мы видим, что первые добровольцы уже подписали контракт. Многие из них уже отправились на базовую военную подготовку. Можно отметить, что среди наиболее популярных должностей, на которые есть запрос – это должности снайпера, разведчика", – рассказал Лазуткин.

Представитель Миноороны также напомнил: контактники 18-24 лет первую выплату в размере 200 тысяч гривен получают сразу после подписания контракта. Вторая выплата в размере 300 тысяч гривен выплачивается после прохождения контрактником подготовки и в течение пяти дней после того, как он приступит к выполнению боевых задач. Остаток, 500 тысяч гривен, добровольцы будут получать в конце контракта.

По его словам, на 9 марта в мобильном приложении "Резерв+" на заключение добровольного годового контракта в Вооруженных силах Украины для 18-24-летних зафиксировано более 10 тысяч обращений.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, как первые контрактники 18-24 проходят БОВП. К боевым действиям их готовят инструкторы с боевым опытом.

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