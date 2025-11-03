Как заставить собаку спать всю ночь: действенные методы

Если вы пытаетесь приучить своего щенка успокаиваться ночью, одна владелица собаки раскрыла свою формулу после успешного приучения четырехмесячного соболиного кокер-спаниеля спать с 20:00 до 8:00.

"Когда я поняла, что щенки, как и малыши, борются со сном, все стало на свои места!" – призналась она, пишет Express.

По ее словам, не стоит надеяться, что если собака ляжет спать позже вечером, то она проспит дольше утром. "Раньше я не давала ей (собаку зовут Поппи) спать до 22:00, думая, что она встанет позже утром... И только когда я начала укладывать ее в 20:00, она спала дольше", – сказала владелица.

Еще один важный момент – "тренировка мочевого пузыря" – техника, которую владелица Поппи начала применять с раннего возраста. "Уже в течение второго месяца мы могли легко обходиться без необходимости в горшке четыре часа, что очень помогло во время ночной тренировки мочевого пузыря", - отметила женщина.

Она также рекомендовала вашей собаке воздерживаться от употребления воды за час до сна – правило, которое "не подлежит обсуждению", если вы хотите достичь успеха.

Владелица Поппи также подчеркнула необходимость держать клетку вашего любимца закрытой. "Она скулила около 15 минут, но я оставалась возле клетки и протягивала руку к ней, если она не останавливалась через 15 минут", – поделилась она из собственного опыта. "Я быстро привыкла к ее крикам, поэтому знала, что было страданием, а что просто поиском внимания. Конечно, если она плакала всю ночь, я сразу же отводила ее на горшок и обратно в кровать".

Создание уютной атмосферы в клетке также является чрезвычайно важным. Владелица Поппи также советовала не слишком сильно обниматься со щенком, несмотря на соблазн.

Она подчеркнула важность терпения в развитии вашего любимца и завершила разговор, признавая, что обстоятельства у каждого разные.

