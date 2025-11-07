Как защитить яблоню в саду в преддверии зимы: простые правила

В зимний период молодые и плодоносящие яблони часто страдают от грызунов — мышей, полевок, водяных крыс и даже зайцев. Эти вредители обгрызают кору деревьев, а иногда — и основу скелетных ветвей.

Подобные повреждения могут привести к ослаблению или гибели растения, поэтому защита яблонь зимой крайне важна. Как правильно защищать яблони, разбиралось издание "Сам себе агроном".

Самый распространенный способ защиты — обвязывание стволов в ноябре, до установления устойчивых морозов. Для этого используют толь, рубероид, плотную бумагу или мелкую металлическую сетку. Обвязку накладывают плотно, без щелей, от основания ствола кверху, а нижнюю часть присыпают землей, чтобы грызуны не подкопались снизу.

В течение зимы желательно регулярно утаптывать снег вокруг деревьев, создавая плотную корку — это затрудняет доступ мышей к коре. Если же осенью не успели провести обвязывание, уплотнение снега станет временной, но действенной защитой.

Важное предостережение: для отпугивания грызунов не надо использовать агрессивные химические вещества – нитрол, автол или другие химикаты. Такие средства снижают морозостойкость коры и могут вызвать вымерзание дерева.

Самым надежным и простым методом остается именно механическая защита — обвязывание и утрамбовка снега, которые дают деревьям спокойно перезимовать без потерь. Поэтому позаботьтесь о своей яблоне, пока не выпал снег и грызуны не начали активнее искать себе пищу.

