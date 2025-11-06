Как защитить деревья от мха и лишайников: советы для дачи

Мох и лишайники на коре фруктовых деревьев – не просто косметический дефект, а серьезная угроза для здоровья сада. Они закупоривают поры коры, затрудняя дыхание растения и тормозя его развитие. Во влажных зарослях охотно прячутся насекомые-вредители и споры грибковых инфекций, что приводит к снижению урожая.

Видео дня

Особенно страдают старые деревья в тенистых участках с высокой влажностью. Своевременная борьба с этими паразитами вернет саду привлекательный вид и повысит устойчивость к болезням, отмечают специалисты. Лучший период для действий – поздняя осень после листопада, когда дерево в покое.

Комплексная защита для листопадных деревьев

Начните с механической чистки: на старых деревьях с грубой корой аккуратно соскребите мох жесткой щеткой, не задевая живые ткани. Это не только удалит налет, но и избавит от убежищ клещей, плодожорок и спор парши. Проводите процедуру в сухую погоду, чтобы избежать дополнительного стресса для растения.

Следующий шаг – грамотная обрезка: проредите крону, чтобы солнце свободно проникало к веткам. Мох любит тень и влагу, поэтому хорошо освещенные деревья реже страдают от него. Используйте острые инструменты для чистых срезов – это ускорит заживление и повысит урожайность.

Затем перейдите к искореняющему опрыскиванию: обработайте ствол и ветви смесью на основе железного купороса (100–300 г на 10 л воды). Добавьте карбамид (500–700 г) или препараты типа Фитал, Брунька или 30-В для усиления эффекта. Через несколько дней мох чернеет и отпадает, а кора дезинфицируется от вредителей.

Завершите побелкой: нанесите садовую краску с добавлением железного купороса на штамб и скелетные ветви. Это создаст защитный барьер от солнечных ожогов, грибков и насекомых. Обычная белая краска с купоросом даст легкий желтоватый оттенок, но эффект стоит того.

Особенности ухода за хвойными растениями

Хвойные деревья чувствительны к сильным растворам – их хвоя может пострадать от обычного искореняющего опрыскивания. Избегайте агрессивных смесей на основе простого купороса, чтобы не сжечь иголки.

Выберите препараты с хелатным железом – они мягко уничтожают мох без вреда для растения. Самый эффективный вариант – Феррилен (20–25 г на 10 л воды): лишайники погибают быстро и безопасно.

Сочетайте Феррилен с Фиталом, Брунькой или 30-В (не более 200 мл на 10 л), но для голубых форм хвойных избегайте последнего – цвет может измениться на зеленый. Опрыскивайте в спокойную погоду, тщательно смачивая ствол и ветви. Такой подход сохранит декоративность и здоровье елей, сосен или лиственниц на долгие годы.

OBOZ.UA предлагает также садоводам узнать об основных правилах осенней обрезки деревьев.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.