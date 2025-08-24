Как война изменила демографическую ситуацию в Украине: самые свежие данные

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже четвертый год. Она существенно изменила демографическую карту нашего государства – население сократилось минимум на 10 миллионов. Серьезными вызовами для будущего Украины является массовая миграция, рекордная смертность, падение рождаемости и старение нации.

Об этом говорится в материале Frontliner. Его авторы рассказали, как меняется численность, структура и расселение украинцев во время войны, а также о том, что делает государство для сохранения человеческого потенциала.

Сколько осталось украинцев

В начале 2022 года в Украине проживало более 40 миллионов человек (данные без оккупированного Крыма). Большая война резко уменьшила эту цифру: по состоянию на середину 2024 года – это около 35,8 миллионов человек, из которых только 31,1 миллиона на контролируемой Украиной территории.

Таким образом, за два с половиной года страна потеряла примерно 10 миллионов жителей. Времена, когда в Украине жило более 50 миллионов человек, остались в прошлом.

Миграция людей из Украины

Главным фактором сокращения населения стал массовый выезд украинцев за границу. Около 5 миллионов человек находятся за пределами страны, преимущественно в Европе. Больше всего – в Польше, Германии, Чехии, Италии и Испании.

Восток и юг Украины опустели – миллионы людей выехали из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Центральные и западные области приняли миллионы внутренних переселенцев, но и эти регионы потеряли население из-за эмиграции.

"Чем дольше длится война, тем меньше эмигрантов планируют вернуться, особенно мужчины призывного возраста. Правительство рассматривает стимулы – от бронирования специалистов до программ с жильем и работой, но пока миллионы строят жизнь за рубежом", – сказано в статье.

Потери на войне, смертность и спад рождаемости

Точных данных о погибших защитниках Украины нет, но речь идет о десятках тысяч военных. Также из-за российской агрессии погибли тысячи гражданских.

Прифронтовые районы опустели, там остались преимущественно пожилые люди. Смертность в Украине выросла и из-за ослабленной медицинской системы, а также стресса и обострения болезней. В 2023 году было зафиксировано около 495 тысяч смертей, то есть на треть больше, чем в довоенные годы.

На 100 рождений в Украине сейчас приходится 280 смертей. В 2023 году родилось лишь около 180 тысяч детей – меньше всего за всю современную историю. Причинами этого являются опасность, экономические трудности и неуверенность в будущем.

Доля детей до 18 лет составляет 15% населения, тогда как людей в возрасте 60+ – уже 27%. Украина стремительно стареет, а новых поколений становится все меньше.

Отсутствие действенной демографической стратегии

В конце 2024 года была принята Стратегия демографического развития до 2040 года и план на 2024-2027 годы. Впрочем, влияние мер со стороны государства пока не показывает заметных результатов, так как и без того небольшие выплаты при рождении быстро обесцениваются из-за инфляции, а инфраструктурные проекты реализуются медленно.

По оценкам правительства, к 2041 году население Украины может сократиться до 29 миллионов. Возможно и восстановление, но только в условиях мира, экономической стабилизации и восстановления. Возвращение беженцев, реализация отложенных планов рождения детей и создание достойных условий жизни могут стать основой для демографического роста.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина потеряла около 40% трудоспособного населения – такие последствия полномасштабной войны и демографических изменений. Всего за рубежом находятся 1,7 млн украинцев (то есть более 10% всей довоенной рабочей силы) – до 2022 года они работали у себя на Родине.

Но несмотря на это, среди украинцев старшего возраста большинство пока нетрудоустроены. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка и Минэкономики.

