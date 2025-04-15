Как вкусно запечь скумбрию для пасхального стола: рецепт вкусной рыбы

Скумбрия – очень вкусная и бюджетная рыба, которую можно готовить в духовке, а также на мангале. Еще скумбрию можно использовать для приготовления салатов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, которая готовится в духовке.

Ингредиенты:

Скумбрия (свежая или замороженная) – 2 шт.

Соевый соус (я использую концентрированный, а вы можете по желанию) – 100 мл

Мед – 1 ст.л

Паприка молотая – 1 ч.л

Лимонный сок – 20 мл

Масло – 20 мл

Способ приготовления:

1. Смешайте соевый соус, паприку, мед, лимонный сок и масло – это будет маринад.

2. Рыбу почистите: обрежьте плавники, удалите внутренности, хребет и мелкие косточки. Промойте, обсушите. Разрежьте тушку вдоль живота, но не до конца, чтобы она открылась как книга.

3. Положите рыбу в маринад и оставьте на 25-35 минут (можно и дольше – так получится еще более насыщенный вкус и цвет). За время маринования несколько раз переверните рыбу, чтобы она равномерно пропиталась.Достаньте рыбу из маринада, положите шкуркой вверх. На одной рыбе сделайте поперечные надрезы (8-10 мм), а на другой – под небольшим углом.

4. Выложите скумбрию на противень с пергаментом, немного разворачивая надрезанные кусочки. Запекайте в разогретой до 180 C духовке 20-25 минут. За это время несколько раз смажьте рыбу остатками маринада – так у нее будет еще более аппетитный цвет. (Время запекания зависит от духовки и размера рыбы, ориентируйтесь на свои условия.)

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