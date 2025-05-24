Как в больницах СССР постоянно унижали пациентов: какая причина

Медицинская система в СССР, несмотря на заявленную "бесплатность", часто оборачивалась для пациентов серией унижений и неудобств. Люди сталкивались с бюрократией, длинными очередями и пренебрежительным отношением персонала. Это не было случайностью, а скорее следствием фундаментальных особенностей советской системы, где пациент не воспринимался как клиент, имеющий право на качественный сервис.

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Постоянное ощущение того, что им "делают услугу", отравляло взаимоотношения между медиками и посетителями. Такой подход оставлял глубокий отпечаток на психике людей, которые, привыкнув к подобным реалиям, часто даже не осознавали глубины унижения.

"Бесплатная" медицина и ее реалии

Советская система здравоохранения официально провозглашалась "бесплатной", однако это была лишь номинальная характеристика. Подобно "бесплатным" квартирам, медицинское обслуживание финансировалось за счет налогов граждан, которые отчислялись из их заработной платы. Фактически, граждане оплачивали эти услуги своим трудом, формируя ВВП и государственный бюджет, из которого затем выделялись средства на социальные сферы. Отличие от "проклятого капитализма" заключалось лишь в том, что советские люди не были проинформированы о размере своих налоговых отчислений и их целевом назначении.

Интересно, что даже в этой системе "абсолютно бесплатной медицины" существовали платные поликлиники. Их было немного, и они обслуживали преимущественно тех, кто имел деньги и связи. В таких заведениях прием вели врачи высшей категории, профессора медицины, а качество обслуживания было несравненно выше обычных учреждений. Это создавало параллельную реальность, где доступ к качественной медицинской помощи был привилегией, отмечает блогер Максим Мирович.

Унижение на каждом шагу

Для большинства граждан, лишенных денег и связей, оставался единственный путь - районные поликлиники, где их ждала череда унижений. Эти унижения были прямым следствием вышеупомянутой "фальшивой бесплатности". Поскольку медицинские услуги номинально не оплачивались пациентами напрямую, в воздухе постоянно витала идея, что персонал поликлиники оказывает огромную услугу, уделяя внимание больным. Это порождало пренебрежительное отношение, будто пациенты "мешали" врачам и медсестрам.

Путь к врачу начинался с испытаний уже у входа. Посетителя сразу встречали криками из гардероба с требованием сдать верхнюю одежду, которая почему-то считалась главным носителем микробов. Это требование всегда звучало жестко, а часто и по-хамски, подчеркивая "милость", с которой пациента "бесплатно" впускали.

После получения холодного металлического номерка пациент направлялся в регистратуру, где хранилась его медицинская карточка. Это место нередко было обустроено таким образом, что для общения с работницей приходилось сгибаться, поскольку окошко располагалось на неудобной высоте. Поиск карточки, которая часто имела обшарпанный вид, сопровождался медленными действиями персонала, постоянной тоской на лице и готовностью нагрубить в ответ на любой вопрос или настойчивую просьбу.

Получив карточку, пациент попадал в очередь в кабинет врача, которая была обязательным атрибутом советской поликлиники. Очереди могли быть "живыми", "по талонам" или "смешанными", но неизменно царил хаос. Постоянные споры за место в очереди, выяснение, кто раньше пришел или имеет право на приоритетный прием, были нормой. "Талонщики" часто ссорились из-за смещения времени приема, а наибольшую неприязнь вызывали те, кто пытался "проскочить" без очереди с просьбой "только спросить" или "поставить печать". Ругань и выяснение отношений были характерны для любой советской очереди, и поликлиника не была исключением.

Получить талон на прием к врачу также было непросто. Телефон поликлиники постоянно был занят, иногда в регистратуре просто не брали трубку, а иногда талонов просто не было. Это создавало дополнительные трудности для больных, особенно для тех, кто нуждался в неотложной помощи.

Прием у врача и инфраструктура

Попав наконец в кабинет врача, пациент сталкивался с другой стороной советской медицины. Хотя в СССР было много действительно талантливых и самоотверженных врачей, в целом терапевты часто общались с пациентами формально. Это было обусловлено несколькими факторами: низкая заработная плата медиков по сравнению с развитыми странами и чрезвычайная загруженность. Врачи вынуждены были принимать по 20-30 и более пациентов в день, что, конечно, сказывалось на качестве приема. Значительная часть времени уходила на заполнение бумаг, а сам прием был ограничен по времени из-за очереди.

Инфраструктура советских поликлиник часто была удручающей. Интерьеры выглядели ужасно: продавленные деревянные полы, покрытые рыжим линолеумом, тусклый свет в коридорах, стены, выкрашенные масляными красками, вместо картин - самодельные плакаты о болезнях. В туалетах постоянно протекали краны или унитазы, вода была только холодной, двери не закрывались, а возле умывальника лежал маленький кусочек темно-коричневого хозяйственного мыла. Все это создавало атмосферу казенного, малоприятного места, напоминающего тюрьму, и ярко демонстрировало, как выглядит все "бесплатное" в советской системе.

Важно понимать, что не только пациенты страдали от этой системы. Жизнь советского врача также была нелегкой. Чрезвычайная загруженность - участковым врачам приходилось обслуживать огромные территории, посещая лежачих пациентов в любую погоду, а врачи на приеме были перегружены из-за нехватки кадров. Очереди возникали не из-за лени персонала, а из-за их перегруженности.

При этом заработная плата врача не зависела от количества принятых пациентов. Если в капиталистической системе врач, принимая большое количество пациентов, мог получать значительные средства, то в советской поликлинике его зарплата оставалась на уровне "средней" - 120-140 рублей. Добавьте к этому бесконечную бумажную работу и постоянные проверки со стороны Министерства здравоохранения, и станет понятно, что жизнь рядового советского врача была далека от идеала. Они также были своего рода жертвами этой системы.

OBOZ.UA ранее развенчивал мифы о бесплатной медицине в СССР и "лучшем образовании".

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