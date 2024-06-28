Как Украина получила Конституцию: история и архивные фото

Конституция – Основной закон государства, а принятие этого документа стало важным событием в истории Украины. Фундамент был заложен еще во времена "Русской правды" Ярослава Мудрого, традицию продолжили казаки, а Конституция Филиппа Орлика стала первой в мире.

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В день годовщины принятия Основного Закона мы предлагаем вспомнить, как Украина получила Конституцию и когда и какие в нее вносили изменения. OBOZ.UA публикует ретроспективный экскурс с момента принятия Конституции до периода Евромайдана.

Советская Конституция, существовавшая и во времена независимости Украины

Последняя Конституция советской Украины была подготовлена и принята под влиянием Хельсинкских соглашений 1975, которые подписали в том числе и СССР. Формально было закреплено обязательство соблюдать основные права и свободы человека. Так произошло обновление Конституции 1937 впервые за 40 лет.

В советской Конституции все права и свободы были декларативными, они почти никогда не закреплялись соответствующими законами, а на практике вообще нивелировались. Именно эта редакция продолжала действовать до принятия Конституции независимой Украины в 1996 году.

Конституция независимой Украины

Принятие Конституции стало большим событием для молодой Украины. Парламентариям понадобилось 24 часа непрерывной работы, а подготовка документа длилась почти 6 лет.

Наиболее спорными оказаться вопросы о разделе власти, частной собственности, статусе русского языка и национальной символике.

Первые изменения в Конституцию

После Оранжевой революции были внесены первые изменения в Конституцию. Украина стала парламентско-президентской республикой (а была президентско-парламентской). Это должно означать дальнейшую демократизацию Украины и уменьшение влияния одного человека на механизм сдерживаний и противовесов власти.

Дальнейшие изменения и Евромайдан

В 2010 году Янукович получил власть и начал концентрировать вокруг себя всю вертикаль. Конституция образца 2004 года сужала полномочия главы государства, что будущему беглому президенту было крайне невыгодно.

30 сентября 2010 года Конституционный Суд Украины признал неконституционным переход в парламентско-президентскую республику. Это позволило Януковичу получить невиданные в то время властные полномочия.

После Евромайдана и Революции Достоинства, от 2 марта 2014 фактически действует Конституция Украины, принятая 28 июня 1996 с изменениями и дополнениями, внесенными законами Украины № 2222-IV от 8 декабря 2004 года, № 2952-VI от 1 февраля 2014 , №586-VII от 19 сентября 2013 года и №742-VII от 21 февраля 2014 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в течение 1990-1996 годов было разработано 15 проектов Конституции.

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