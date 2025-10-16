Почему одежда зимой кажется влажной, даже если она сухая: объяснение

Сушить одежду в зимние месяцы может быть трудно, к тому же иногда она может казаться влажной, даже когда это не так. Но этому есть интересное объяснение.

Если вы когда-нибудь пользовались сушилкой для одежды, то знаете это ощущение, когда вечером касаетесь одежды рукой и обнаруживаете, что она влажная. Поэтому вы оставляете ее на ночь, чтобы она высохла, а утром она все еще не сухая. Но оказывается, что проблема не в вашем сушильном аппарате или одежде. Эти вещи на самом деле совсем не влажные, но ваш мозг считает, что это так, из-за низкой температуры ткани, пишет Express.

По словам эксперта Майкла Макбрайда, существует странное явление, которое означает, что наш мозг на самом деле не может обработать ощущение "влажности", поэтому мы думаем, что вещи мокрые, когда на самом деле они просто холодные.

"Люди не чувствуют влажности. У нас нет так называемых гигрорецепторов. Некоторые животные – плодовые мушки, медоносные пчелы, даже тараканы – могут чувствовать воду, но мы нет", – объяснил он.

"Мы можем обнаруживать изменения температуры, поскольку вода обычно ощущается холоднее, мы можем обнаруживать изменения давления, например, когда ваша рука под водой и на нее оказывается давление, и мы в состоянии обнаруживать изменения трения, например, когда жидкость скользит по вашей коже плавнее, но мы не способны обнаруживать саму воду", – продолжил эксперт.

Майкл объяснил, что именно поэтому люди подвержены обезвоживанию в сухой среде. В таком климате пот человека высыхает так быстро, что его терморецепторы не чувствуют, сколько пота он выделяет.

"Не переживайте, если не можете понять, холодная ваша одежда или мокрая, потому что наши тела и мозг буквально не созданы для того, чтобы чувствовать разницу", - отметил эксперт.

Советы по сушке одежды в помещении

1. Используйте сушилку:

Установите сушилку для белья в хорошо проветриваемом помещении.

хорошо проветриваемом помещении. Вешайте одежду, оставляя между ней пространство для циркуляции воздуха.

циркуляции воздуха. Используйте вешалки длярубашек и платьев.

2. Максимизируйте поток воздуха:

По возможности откройте окна, чтобы улучшить вентиляцию.

Используйте вентилятор, чтобы помочь циркулировать воздуху в комнате и ускорить высыхание.

3. Используйте осушитель воздуха или обогреватель:

Осушитель воздуха удаляет влагу из воздуха, помогая одежде быстрее высыхать и предотвращая появление плесени.

удаляет влагу из воздуха, помогая одежде быстрее высыхать и предотвращая появление плесени. Обогреватель может помочь, но будьте осторожны и держите его подальше от одежды, чтобы избежать пожарной опасности.

