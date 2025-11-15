Как проводили свободное время дети в СССР: сейчас такие игры вызывают ужас

Детские развлечения в советскую эпоху существенно отличались от современных. Во времена без компьютеров и гаджетов дети придумывали себе занятия самостоятельно. Они переделывали велосипедные насосы в пневматические ружья, создавали "пугачи" из металлолома, проводили сомнительные магические ритуалы и испытывали самодельные плоты на реках.

С позиции сегодняшнего дня такие игры кажутся экстремальными. Это было детство, в котором развлечения часто граничили с риском. OBOZ.UA рассказывает, как проводили свободное время советские дети.

Пневматические ружья из насосов

Купить "воздушку" в магазине было нереально, поэтому юные инженеры создавали ее самостоятельно.

Обычный велосипедный насос превращался в оружие, которое стреляло на 5–7 метров. Чаще всего – по консервным банкам или по испуганным воробьям. Безопасность такого оружия была сомнительной, но дети СССР этим не заморачивались – главное, чтобы работало.

"Пугачи"

Когда насоса уже было мало, в ход шел настоящий металл. Из труб, гаек, подшипников и пороха изготавливали "пугачи" – самодельные пушки, которыми стреляли во дворах. Порох и капсюли доставали из отцовских охотничьих запасов или просто со свалки. После 1975 года власти ограничили продажу компонентов для боеприпасов – тогда дети начали экспериментировать, и не один "изобретатель" получал травмы.

Черная магия и левитация

Дети в кругу, один лежит посередине, остальные – указывают на него пальцами и шепчут заклинания. После трех кругов "магической формулы" лежащего якобы можно было поднять на несколько сантиметров над землей.

Такие эксперименты назывались "пионерской левитацией". В некоторых вариантах ритуал "работал" только у девушек. Похожие обряды, кстати, действительно описаны еще в дневниках XVII века – так что, возможно, пионеры просто возродили старинную забаву.

Рогатки

У каждого "уважаемого парня" должна была быть собственная рогатка. Вырезать ее можно было из ветки сирени, резинку брали аптечную, а "кожаный язычок" – из старого ботинка.

Боеприпасами служили камешки, болтики или шарики от подшипников. Иногда такое "оружие массового поражения" приводило к настоящим уличным войнам.

Плоты, льдины и приключения на воде

Лучшим способом проверить храбрость было построить собственный плот. Материалы – все, что держалось на воде: бочки, бревна, покрышки. Иногда вместо плота использовали льдину, которая плыла по реке.

Не все эти "экспедиции" заканчивались возвращением на берег, поэтому это развлечение считалось самым опасным.

"Махачи"

Драки во дворах имели свой кодекс: не бить лежачего, не драться с младшими, останавливаться "до первых слез". Считалось, что все конфликты надо решать "по-мужски". Иногда это были целые турниры – "класс на класс" или "улица на улицу".

Самодельные взрывчатки

Петарды, ракеты, даже мини-снаряды дети изготавливали самостоятельно. Вместо готовой пиротехники – карбид, спички и металлическая банка. Некоторые умудрялись делать "двухступенчатые ракеты", которые взлетали и взрывались в воздухе.

