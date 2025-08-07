Как 'противоядие': почему в СССР на работе давали молоко на работе

Идея выдавать молоко работникам вредных производств уходит своими корнями в начало XX века. Эта практика, известная как "молоко за вредность", была впервые закреплена во время Первой мировой войны.

Видео дня

Тогда ее ввели для компенсации вредного воздействия боевых отравляющих веществ на рабочих, которые могли пострадать из-за несовершенства мер безопасности.

Однако официальное законодательное закрепление эта норма получила позже. Уже в 1918 году Владимир Ленин специальным декретом утвердил выдачу молока для поддержки голодающих рабочих Путиловского завода, что стало началом более масштабной практики.

Почему на заводах выдавали молоко

Исторически, практика выдачи молока получила широкое распространение в СССР. Через год после первого декрета, так называемые "спецжиры" (молоко, масло, животные жиры) начали выдавать на многих предприятиях для поддержания физических сил работников. Опыт показал, что плохое питание значительно снижает сопротивляемость организма негативному воздействию производственных факторов. Например, во время блокады Ленинграда наблюдался рост профессиональных заболеваний, поскольку ослабленные голодом организмы рабочих были менее устойчивыми к отравлениям.

В 1922 году в Кодексе законов о труде РСФСР появилась статья, закреплявшая выдачу "жиров или нейтрализующих веществ" на производствах с риском профессиональных отравлений.

С самого начала мнения специалистов относительно эффективности молока как универсального антитоксического средства были противоречивыми. Некоторые эксперты считали его универсальным противоядием, тогда как другие указывали на отсутствие такого эффекта в определенных случаях или даже на его способность ухудшать отравления.

Современные исследования подтверждают, что в некоторых случаях, например, при отравлении жирорастворимыми ядами, тяжелыми металлами (свинец, ртуть) или углеводородами, молоко может способствовать выведению токсинов. Однако в других случаях, в частности при отравлении нитробензолом или тринитротолуолом, потребление молочных продуктов наоборот рекомендовано ограничивать(по данным Википедии).

Постепенно стало понятно, что само по себе молоко не может обеспечить полную защиту организма, поскольку не содержит достаточного количества защитных веществ, таких как серосодержащие аминокислоты и витамины. Кроме того, стерилизованное молоко теряет свои свойства, а пастеризованное имеет короткий срок хранения. Учитывая эти недостатки, перечень продуктов, которые можно было выдавать вместо молока, значительно расширился.

Со временем было разрешено выдавать денежную компенсацию вместо молока, но только с письменного согласия работника. Был и усилен контроль за продуктами-заменителями. Из перечня исключили некоторые продукты (например, сырое мясо, рыбу, яйца), а для заменителей выдвигаются требования по прохождению государственной регистрации. Кроме того, технический регламент строго определял, что такое "молоко" и "молочный напиток", запрещая выдавать разведенное или сухое молоко в качестве компенсации.

Несмотря на многолетнюю практику выдачи молока, большинство специалистов склоняются к мнению, что это не панацея. Основатель Ленинградской школы токсикологии считал, что основной путь предотвращения профессиональных отравлений лежит через совершенствование санитарно-технических мероприятий и рационализацию производственных процессов, а не через выдачу "противоядий". По его мнению, выдача молока должна рассматриваться лишь как часть общей системы организации питания работников, занятых на вредных производствах. В Соединенных Штатах, например, законодательство не предусматривало выдачу молока, вместо этого делается акцент на постоянном биомониторинге состояния здоровья работников.

Сейчас молоко и его заменители остаются частью "системы безопасности" на заводах и предприятиях, но их роль рассматривается уже не как волшебное средство от ядов, а как элемент общей программы поддержания здоровья.

OBOZ.UA также предлагает узнать, существовал ли фастфуд во времена Союза.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.