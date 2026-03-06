Как правильно обрезать гортензии: как работает 'правило карандаша'

Правильное весеннее формирование куста определяет, будет ли растение летом покрываться большими роскошными соцветиями. Особенно это касается гортензии метельчатой, которая цветет на побегах текущего года.

Чтобы получить пышное цветение, садоводы советуют придерживаться простого приема, известного как "правило карандаша". Детали рассказало издание Kobieta Interia.

Когда обрезать гортензию

Гортензия метельчатая формирует цветы на побегах, вырастающих в текущем сезоне. Это означает, что весенняя обрезка не повредит будущему цветению, а наоборот – стимулирует растение образовывать больше сильных побегов.

Точное время обрезки зависит от погоды и региона. Чаще всего эту процедуру проводят в марте, когда сильные морозы уже отступили, но растение еще не начало активную вегетацию. Ориентиром является момент до появления первых листьев.

Если начать обрезку слишком поздно, когда почки уже тронулись в рост, куст может потерять часть силы и хуже развиваться.

Что будет, если не обрезать гортензию

Даже без обрезки гортензия продолжит расти и цвести, однако с каждым годом декоративность куста может уменьшаться. Побеги становятся тоньше, соцветия мельче, а само растение постепенно теряет аккуратную форму.

Старые одревесневшие ветви затеняют внутреннюю часть куста, из-за чего ухудшается циркуляция воздуха. Это может привести к ослаблению растения и повысить риск заболеваний.

Регулярная обрезка помогает поддерживать гортензию здоровой, густой и хорошо сформированной.

Как правильно обрезать гортензию весной

Обрезка гортензии метельчатой не является сложной процедурой, но стоит придерживаться нескольких правил.

Сначала нужно удалить все поврежденные, подмерзшие или слабые побеги. После этого переходят к формирующей обрезке прошлогодних ветвей.

Молодые кусты обычно укорачивают примерно на треть длины. У взрослых растений побеги можно укорачивать сильнее – до двух третей. Чаще всего обрезку делают над четвертой или пятой почкой от земли.

Важно оставлять примерно сантиметр над почкой, чтобы не повредить будущий побег. Секатор при этом должен быть хорошо наточен и продезинфицирован.

"Правило карандаша", которое используют садоводы

Чтобы куст выглядел крепким и хорошо держал крупные соцветия, садоводы пользуются простым ориентиром, так называемым "правилом карандаша".

Его суть в том, что на растении следует оставлять лишь те побеги, толщина которых примерно соответствует толщине карандаша. Тонкие и слабые ветви обычно не способны удержать тяжелые цветы, поэтому их лучше удалить.

Такой подход помогает направить силы растения на развитие крепких побегов. В результате гортензия формирует крупные эффектные соцветия и остается устойчивой даже во время дождя или ветра.

