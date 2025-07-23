УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как правильно хранить ягоды в холодильнике, чтобы они не испортились за два дня: делимся действенным лайфхаком

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
462
Как правильно хранить ягоды в холодильнике, чтобы они не испортились за два дня: делимся действенным лайфхаком

Лето – идеальная пора для употребления вкусных и полезных фруктов, ягод, а также зелени, свежих овощей. Но, важно знать, как правильно хранить такие продукты в холодильнику, чтобы они быстро не портились.

Видео дня
Свежие ягоды

Кулинар поделилась в Instagram полезным лайфхаком, благодаря которому вы будете правильно хранить ягоды и фрукты свежими.

Как правильно хранить ягоды в холодильнике, чтобы они не испортились за два дня: делимся действенным лайфхаком

Что нужно сделать:

Первым делом нужно хорошо промыть ягоды, подсушить в сите, а затем переложите их в контейнер, и самое главное – сверху положите бумажную салфетку, и переверните контейнер вверх дном.

Как правильно хранить ягоды

Так ягоды не будут париться и портится, а сохранят свежесть надолго!

Ягоды в холодильнике можно хранить долго

Также на OBOZ.UA сообщалось, почему не стоит покупать половинки арбуза и почему это может быть опасно. 