Как правильно хранить ягоды в холодильнике, чтобы они не испортились за два дня: делимся действенным лайфхаком

Лето – идеальная пора для употребления вкусных и полезных фруктов, ягод, а также зелени, свежих овощей. Но, важно знать, как правильно хранить такие продукты в холодильнику, чтобы они быстро не портились.

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Кулинар поделилась в Instagram полезным лайфхаком, благодаря которому вы будете правильно хранить ягоды и фрукты свежими.

Что нужно сделать:

Первым делом нужно хорошо промыть ягоды, подсушить в сите, а затем переложите их в контейнер, и самое главное – сверху положите бумажную салфетку, и переверните контейнер вверх дном.

Так ягоды не будут париться и портится, а сохранят свежесть надолго!

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