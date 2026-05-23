Как правильно хранить морковь, чтобы она оставалась хрустящей неделями: интересный метод

Морковь и сельдерей жизненно важны для многих блюд – от соуса для спагетти болоньезе до сытного супа зимой – они могут похвастаться великолепным вкусом, одновременно насыщая наши любимые блюда питательными веществами.

Видео дня

Однако без надлежащего хранения эти овощи могут быстро испортиться. Диетолог Давина Кохан в своем TikTok открыла гениальный способ продлить их свежесть и сохранить овощи надолго.

"Нарежьте их, как пожелаете, и положите в емкость с водой. Поставьте ее в холодильник, и они будут оставаться хрустящими неделями", – посоветовала эксперт.

Как правильно хранить морковь

Для длительного хранения моркови (до 6–12 месяцев) нужна температура от 0 до +2 влажность 90-95%. Овощи не моют, обрезают ботву, перебирают, а дальше выбирают метод в зависимости от того, где вы их будете держать.

Для того, чтобы хранить морковь в холодильнике, стоит завернуть каждый овощ в бумагу (или сложить в бумажные пакеты) и в поместить в отсек для овощей. Бумага будет забирать лишнюю влагу.

Также можно держать морковь в пакетах с перфорацией. Немытые овощи складывают в полиэтиленовые пакеты, делают отверстия для вентиляции и плотно не завязывают, чтобы не собирался конденсат.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить морковь, чтобы она была сочной и сладкой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.