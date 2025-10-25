УкраїнськаУКР
Как правильно готовить плов и сколько раз нужно промывать рис: делимся рецептом и советами

Как правильно готовить плов и сколько раз нужно промывать рис: делимся рецептом и советами

Плов – одно из самых вкусных и сытных домашних блюд, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы плов был рассыпчатым, кулинары советуют промывать рис для блюда до тех пор, пока вода не будет прозрачной.

Как правильно готовить плов и сколько раз нужно промывать рис: делимся рецептом и советами

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного домашнего плова с мясом и овощами. 

Как правильно готовить плов и сколько раз нужно промывать рис: делимся рецептом и советами

Ингредиенты: 

  • 500-600 г риса (длиннозернистого, пропаренного)
  • 600г мяса 
  • 600г лука
  • 500г моркови
  • 60г масла
  • одна головка чеснока (хорошо очищенная)
  • соль, зира, и готовая смесь специй к плову (пачка 20-30г)

Способ приготовления: 

1. Подготовьте все ингредиенты: нарежьте лук полукольцами, морковь крупными дольками, мясо кубиком, очистите чеснок.

Как правильно готовить плов и сколько раз нужно промывать рис: делимся рецептом и советами

2. Рис тщательно промойте холодной водой 5-8 раз. Замочите его на 30 минут. 

Как правильно готовить плов и сколько раз нужно промывать рис: делимся рецептом и советами

3. В кастрюлю влейте растительное масло, прогрейте, и забросьте лук. Готовьте на большом огне, перемешивая, пока он не начнет становиться золотистым. Забросьте мясо, и на большом огне перемешивая готовим еще 6-8 минут. Добавляем морковь, все специи, перемешиваем, и на небольшом огне тушим 6 минут. Вливаем 300 мл воды, вставляем в центр головку чеснока, накрываем крышкой, и тушим 15 минут. 

Как правильно готовить плов и сколько раз нужно промывать рис: делимся рецептом и советами

4. Достаем чеснок из кастрюли. Бросаем рис, заливаем водой, чтобы она едва покрыла рис. Не перемешиваем! Вставляем чеснок обратно. Даем воде закипеть, накрываем крышкой, и готовим около 20 минут, до полного выкипания воды. Выключаем огонь, и даем настояться еще 30 минут, и тогда подаем!

Как правильно готовить плов и сколько раз нужно промывать рис: делимся рецептом и советами

