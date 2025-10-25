Как правильно готовить плов и сколько раз нужно промывать рис: делимся рецептом и советами
Плов – одно из самых вкусных и сытных домашних блюд, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы плов был рассыпчатым, кулинары советуют промывать рис для блюда до тех пор, пока вода не будет прозрачной.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного домашнего плова с мясом и овощами.
Ингредиенты:
- 500-600 г риса (длиннозернистого, пропаренного)
- 600г мяса
- 600г лука
- 500г моркови
- 60г масла
- одна головка чеснока (хорошо очищенная)
- соль, зира, и готовая смесь специй к плову (пачка 20-30г)
Способ приготовления:
1. Подготовьте все ингредиенты: нарежьте лук полукольцами, морковь крупными дольками, мясо кубиком, очистите чеснок.
2. Рис тщательно промойте холодной водой 5-8 раз. Замочите его на 30 минут.
3. В кастрюлю влейте растительное масло, прогрейте, и забросьте лук. Готовьте на большом огне, перемешивая, пока он не начнет становиться золотистым. Забросьте мясо, и на большом огне перемешивая готовим еще 6-8 минут. Добавляем морковь, все специи, перемешиваем, и на небольшом огне тушим 6 минут. Вливаем 300 мл воды, вставляем в центр головку чеснока, накрываем крышкой, и тушим 15 минут.
4. Достаем чеснок из кастрюли. Бросаем рис, заливаем водой, чтобы она едва покрыла рис. Не перемешиваем! Вставляем чеснок обратно. Даем воде закипеть, накрываем крышкой, и готовим около 20 минут, до полного выкипания воды. Выключаем огонь, и даем настояться еще 30 минут, и тогда подаем!
