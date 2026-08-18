Как подросткам выбрать профессию: в "Блогер Кемпи" провели тренинг по профориентации

Подростки второй летней смены "Блогер Кемпа" Фонда Рината Ахметова прошли тренинг по профориентации. Его целью было помочь молодежи лучше понять свои сильные стороны, интересы и возможности для будущего профессионального развития.

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Занятие провела Лариса Рень – психолог, кандидат педагогических наук, доцент и заведующая кафедрой социальной работы и образовательных и педагогических наук Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко. Она рассказала детям, как выбрать профессию своей мечты в современном, быстро меняющемся мире. Подростки исследовали свои сильные стороны, навыки и интересы. Говорили о разнице между hard и soft skills, а также о том, почему важно уметь работать в команде, слушать других, управлять эмоциями и разрешать конфликты.

"Сегодня мы изучали формулу выбора профессии "хочу, могу и нужно" и то, как на пересечении этих направлений можно выбрать свою профессию. Сейчас мир очень динамично меняется: одни профессии исчезают навсегда, другие – появляются. И в настоящее время невозможно выбрать одну профессию раз и навсегда. Важно выбрать направление, которое нравится, которое соответствует интересам и навыкам ребенка. И тогда, соответственно, выбирать профессию и будущие учебные заведения", – отметила Лариса Рень.

Психолог подчеркивает, что профориентацию стоит начинать как можно раньше. Знакомство с различными профессиями еще в начальной школе помогает детям легче определяться с дальнейшим обучением и снижает уровень стресса при поступлении.

"Для подростков 16 лет выбор будущего часто напоминает перепутье. Наш тренинг был не о том, какую именно профессию выбрать, а о возможности увидеть свои сильные стороны, понять, в каких направлениях хочется развиваться, и уменьшить тревогу, связанную с выбором будущего", – отметила специалистка.

По наблюдениям психолога, среди современных подростков особый интерес вызывают иностранные языки, кибербезопасность, ИТ-технологии, а также профессии, связанные со службой в Вооруженных силах Украины.

Учитывая стремление молодежи к самоопределению и подготовке к будущей профессии, "Блогер Кемп" Фонда Рината Ахметова усиливает профориентационное направление работы. Уже осенью главной особенностью следующей смены станут STEM-занятия, сочетающие в себе науку, технологии, инженерию и математику. В ходе экспериментов, практических и командных заданий дети будут познавать окружающий мир, развивать логическое мышление, креативность и навыки работы с современными технологиями.

"Блогер Кемп" – это всегда интересные и разнообразные мероприятия, которые помогают украинской молодежи поверить в свои силы, отдохнуть и оздоровиться на свежем воздухе, познакомиться с новыми друзьями и с уверенностью смотреть в собственное будущее и будущее своей страны, несмотря на вызовы современности.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже более 5 тысяч детей из разных уголков страны смогли восстановить силы, получить новые впечатления и найти единомышленников. Всего за годы деятельности Фонд оказал помощь более чем 6 миллионам украинских детей.