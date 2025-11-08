Как почистить украшения из серебра за считанные минуты: простой способ

Серебряные колье и серьги со временем могут потускнеть и потерять свой блеск, но этот простой лайфхак вернет им красивый вид.

Так, вам понадобятся кухонная фольга, обычный белый уксус и пищевая сода, чтобы избавиться от потускневшего блеска ваших серебряных украшений. Лайфхак займет всего 20 минут, и вы получите хороший результат, пишет OBOZ.UA.

Электрохимическая реакция лишает ваших любимых изделий тусклого вида, придавая им блеск и новый вид с помощью этого простого метода.

Сначала выстелите контейнер алюминиевой фольгой, убедившись, что ее блестящая сторона направлена вверх, а затем просто положите на нее свои серебряные украшения.

Будьте осторожны, если вы очищаете несколько предметов одновременно, поскольку цепочки, например, могут запутаться, так как следующий шаг предполагает шипящую реакцию, которая может привести к незначительному смещению украшений.

После того, как контейнер выстелен алюминиевой фольгой блестящей стороной вверх, а серебро находится на дне контейнера, убедитесь, что серебро касается фольги.

Теперь добавьте до четырех-пяти столовых ложек пищевой соды, пока белый порошок не покроет серебряное колье, серьги или другие предметы, которые вы хотите почистить.

Вы также можете добавить столовую ложку соли, если хотите, хотя основными реактивными веществами для этого процесса очистки являются пищевая сода, уксус и фольга.

Как только пищевая сода покроет украшения, полейте их щедрым количеством уксуса – и вся смесь зашипит и начнет пузыриться.

Затем вам просто нужно оставить его на 20 минут, хотя потускнение исчезнет более-менее мгновенно, если оставить его погруженным на некоторое время, это позволит химической реакции очистить любые складки на серебре.

Через 20 минут просто выньте украшения из смеси, быстро промойте их водой, а затем осторожно протрите насухо кухонным полотенцем – и ваши блестящие украшения готовы к ношению и снова будут выглядеть лучше.

Вы можете просто вылить использованную смесь в раковину и повторить процесс снова, когда вам понадобится, с любыми другими серебряными ювелирными изделиями.

