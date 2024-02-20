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Как назвать украинским "цветочный магазин" и "обувную фабрику": перевод вас удивит

Алина Милсент
Новости. Общество
1 минута
513
Как назвать украинским 'цветочный магазин' и 'обувную фабрику': перевод вас удивит

Украинский язык не только благозвучен, но и очень богат. Следует искоренять суржик из употребления и пополнять словарный запас благозвучными украинскими лексемами.

Например, многие аутентичные украинские слова заканчиваются на -арня, -ерня, -альня, -ельня, и многие из них имеют двусловные соответствия в русском языке. Редактор Ольга Васильева рассказала, как назвать украинским "цветочный магазин" и "обувную фабрику".

Вместо "цветочный магазин", "обувная фабрика" или "завод пивоварения" следует употреблять аутентичные украинские слова "квіткарня", "взуттярня", "броварня".

Предлагаем список украинских слов на обозначение заведений:

  • броварня / пивоварня (рос. пивоваренный завод);
  • сироварня (рос. сыроваренный завод);
  • мʼясарня (рос. мясной магазин);
  • винарня (рос. винный магазин);
  • книгарня (рос. книжный магазин);
  • квіткарня (рос. цветочный магазин);
  • зброярня (рос. оружейный магазин);
  • сукнарня (рос. суконная фабрика);
  • взуттярня (рос. обувная фабрика);
  • кавʼярня / каварня (рос. кофейная, пізніше кофейня);
  • друкарня (рос. типография);
  • перукарня (рос. парикмахерская);
  • вівчарня (рос. овцеводня);
  • ливарня (рос. литейная);
  • цукерня (рос. кондитерская);
  • цегельня (рос. кирпичный завод);
  • ґуральня (рос. спиртоводочный завод);
  • швальня (рос. швейная мастерская);
  • пральня (рос. прачечная);
  • ткальня (рос. ткачечная);
  • приймальня (рос. приемная);
  • вбиральня (рос. уборная).

Все -арні/-ярні связаны с продуктивным украинским суффиксом -ар/-яр:"у друкарні працює друкар, у броварні – бровар" тощо.

Кстати, в разных регионах Украины есть свои интересные слова. Что такое мацур, погар, цимборка и сявка и какие еще необычные слова используют в разных областях – читайте в материале.

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