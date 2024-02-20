Как назвать украинским "цветочный магазин" и "обувную фабрику": перевод вас удивит
Украинский язык не только благозвучен, но и очень богат. Следует искоренять суржик из употребления и пополнять словарный запас благозвучными украинскими лексемами.
Например, многие аутентичные украинские слова заканчиваются на -арня, -ерня, -альня, -ельня, и многие из них имеют двусловные соответствия в русском языке. Редактор Ольга Васильева рассказала, как назвать украинским "цветочный магазин" и "обувную фабрику".
Вместо "цветочный магазин", "обувная фабрика" или "завод пивоварения" следует употреблять аутентичные украинские слова "квіткарня", "взуттярня", "броварня".
Предлагаем список украинских слов на обозначение заведений:
- броварня / пивоварня (рос. пивоваренный завод);
- сироварня (рос. сыроваренный завод);
- мʼясарня (рос. мясной магазин);
- винарня (рос. винный магазин);
- книгарня (рос. книжный магазин);
- квіткарня (рос. цветочный магазин);
- зброярня (рос. оружейный магазин);
- сукнарня (рос. суконная фабрика);
- взуттярня (рос. обувная фабрика);
- кавʼярня / каварня (рос. кофейная, пізніше кофейня);
- друкарня (рос. типография);
- перукарня (рос. парикмахерская);
- вівчарня (рос. овцеводня);
- ливарня (рос. литейная);
- цукерня (рос. кондитерская);
- цегельня (рос. кирпичный завод);
- ґуральня (рос. спиртоводочный завод);
- швальня (рос. швейная мастерская);
- пральня (рос. прачечная);
- ткальня (рос. ткачечная);
- приймальня (рос. приемная);
- вбиральня (рос. уборная).
Все -арні/-ярні связаны с продуктивным украинским суффиксом -ар/-яр:"у друкарні працює друкар, у броварні – бровар" тощо.
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