Как назвать украинским 'цветочный магазин' и 'обувную фабрику': перевод вас удивит

Украинский язык не только благозвучен, но и очень богат. Следует искоренять суржик из употребления и пополнять словарный запас благозвучными украинскими лексемами.

Например, многие аутентичные украинские слова заканчиваются на -арня, -ерня, -альня, -ельня, и многие из них имеют двусловные соответствия в русском языке. Редактор Ольга Васильева рассказала, как назвать украинским "цветочный магазин" и "обувную фабрику".

Вместо "цветочный магазин", "обувная фабрика" или "завод пивоварения" следует употреблять аутентичные украинские слова "квіткарня", "взуттярня", "броварня".

Предлагаем список украинских слов на обозначение заведений:

броварня / пивоварня (рос. пивоваренный завод);

сироварня (рос. сыроваренный завод);

мʼясарня (рос. мясной магазин);

винарня (рос. винный магазин);

книгарня (рос. книжный магазин);

квіткарня (рос. цветочный магазин);

зброярня (рос. оружейный магазин);

сукнарня (рос. суконная фабрика);

взуттярня (рос. обувная фабрика);

кавʼярня / каварня (рос. кофейная, пізніше кофейня);

друкарня (рос. типография);

перукарня (рос. парикмахерская);

вівчарня (рос. овцеводня);

ливарня (рос. литейная);

цукерня (рос. кондитерская);

цегельня (рос. кирпичный завод);

ґуральня (рос. спиртоводочный завод);

швальня (рос. швейная мастерская);

пральня (рос. прачечная);

ткальня (рос. ткачечная);

приймальня (рос. приемная);

вбиральня (рос. уборная).

Все -арні/-ярні связаны с продуктивным украинским суффиксом -ар/-яр:"у друкарні працює друкар, у броварні – бровар" тощо.

Кстати, в разных регионах Украины есть свои интересные слова. Что такое мацур, погар, цимборка и сявка и какие еще необычные слова используют в разных областях – читайте в материале.

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